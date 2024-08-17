В Україні різко зросла ціна на популярний овоч

За поточний тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%.

В Україні цього тижня тепличні комбінати підвищили ціни на огірки. Однією з причин став високий попит на цей овоч, тоді як пропозиція огірка з місцевих господарств залишається обмеженою.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Ключові гравці ринку зазначили, що різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірків, що призводить до проблем з вибірками. Також ситуацію погіршують спека і посуха.

Аналітики пояснили, що за поточний тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%, і станом на 15 серпня місцеві тепличні комбінати пропонували до продажу цю продукцію по 40-60 грн/кг ($0,97-1,45/кг).

Учасники ринку відзначають, що, попри таке стрімке здорожчання, попит на тепличний огірок на українському ринку залишається досить високим.

Експерти додали, що через високий попит та обмежену пропозицію, тепличний огірок в Україні надходить у продаж в середньому у 2,2 раза дорожче, ніж у середині серпня минулого року.

Раніше в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

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