Окупанти просунулися далі біля трьох населених пунктів в Донецькій області: мапи DeepState

Армія Російської Федерації просунулася біля трьох населених пунктів в Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Гродівці, Миколаївці та Північному", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ просувається на Донеччині. Мапа DeepState.

Армія РФ просувається на Донеччині. Мапа DeepState.

Армія РФ просувається на Донеччині. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, росіяни наблизилися впритул до Покровська і розташовуються за 10 км від околиць міста. Окупанти цинічно атакують критичну, приватну та житлову інфраструктуру, гинуть люди.

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