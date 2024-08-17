Окупанти просунулися далі біля трьох населених пунктів в Донецькій області: мапи DeepState

Росіяни мають успіхи на цій ділянці фронту.
Армія Російської Федерації просунулася біля трьох населених пунктів в Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог просунувся у Гродівці, Миколаївці та Північному", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, росіяни наблизилися впритул до Покровська і розташовуються за 10 км від околиць міста. Окупанти цинічно атакують критичну, приватну та житлову інфраструктуру, гинуть люди.
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