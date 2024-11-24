Россияне атаковали Хмельницкую область: что известно

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

В воскресенье, 24 ноября, во время объявленной воздушной тревоги российская террористическая армия совершила воздушную атаку на Хмельницкую область.

Как сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, силы ПВО уничтожили один вражеский БПЛА.

"По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших и повреждений имущества не поступало", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 22 ноября, враг атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. В общей сложности было обнаружено и осуществлено сопровождение 114 воздушных целей противника.

Воздушные силы сбили 64 Шахеды за сутки!

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