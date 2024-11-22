Украину атаковало 114 беспилотников: как сработало ПВО

В пятницу, 22 ноября, российская террористическая армия атаковала Украину ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из российского города Орла. В общей сложности обнаружено и осуществлено сопровождение 114 воздушных целей противника.

О результатах работы украинского ПВО сообщили в воздушных силах ВСУ.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 17:30 противовоздушной обороной сбиты 64 вражеских беспилотника, преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах.

41 беспилотник — локационно потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.

Еще два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении России и Беларуси.

Напомним, утром 22 ноября российские "Шахеды" атаковали жилищный микрорайон в городе Сумы. На этот раз дроны, которыми избивали кафиры, были снаряжены шрапнелью.