Ужас в Сумах: "Шахеды" со шрапнелью атаковали жилые дома

Утром 22 ноября российские "Шахеды" атаковали жилищный микрорайон в городе Сумы. На этот раз дроны, которыми били оккупанты, были снаряжены шрапнелью. Это оружие используется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В результате вражеского удара много пострадавших.

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Удар по Сумам

Ни дня без новых обстрелов. В ночь на 22 ноября российские захватчики запустили ударные дроны в направлении Украины. По областями распространялась воздушная тревога. В 1:57 военные сообщили об обнаружении первых вражеских беспилотников в Сумской области. Над этим регионом они кружили до утра, пока не натворили беды.

В Сумах было слышно четыре взрыва в промежутке с 5:09 до 5:48. О первых пострадавших сообщил исполняющий обязанности сумского городского головы Артем Кобзарь.

Позже он рассказал, что на месте, где раздался второй взрыв в Сумах, также погиб человек.

Тогда же Артем Кобзарь рассказал, что из-за очередной угрозы атаки "Шахедов" в городе продолжается работа противовоздушной обороны. И призвал местных жителей отойти от окон.

Удар "Шахедами" по жилому микрорайону

Как рассказали в Сумской областной военной администрации, российские террористы этой ночью атаковали "Шахедами" жилой микрорайон города Сумы:

"Предварительно есть пострадавшие. Людям предоставляется необходимая помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. Последствия атаки россиян уточняются".

В 6:47 в ОВА уточнили, что в результате атаки росармии по жилому микрорайону в Сумах, по предварительным данным, погибли два человека, 10 – получили ранения разной степени тяжести. А уже через 10 мин. количество пострадавших возросло:

"В результате атаки россиян по жилому микрорайону, предварительно, 2 человека погибли, 12 получили ранения разной степени тяжести".

Ликвидация последствий

Такое количество пострадавших подтвердили и специалисты ГСЧС. Спасатели одновременно работали по нескольким адресам. Ликвидировали очаги горения и обследовали территории. Из многоквартирного жилого дома, который получил значительные повреждения, сотрудники ГСЧС деблокировали двух пострадавших и передали в карету "скорой". Вот так выглядело утро обычных гражданских людей в Сумах.

Как рассказали в Сумском городском совете, с 8:00 начал работу Штаб по ликвидации последствий попаданий вражеских дронов:

"Представители штаба будут работать на двух локациях: в школах № 15 и № 2. Принимать заявления от пострадавших на обследование жилья и консультировать по другим вопросам. С собой необходимо иметь: паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также документы, удостоверяющие право собственности на имущество".

Прокуратура начала расследование

В то же время в Офисе генерального прокурора сообщили, что по данным следствия, 22 ноября 2024 года около 05:10 оккупанты тремя беспилотниками атаковали гражданскую инфраструктуру города Сумы.

"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)".

Дроны со шрапнелью

К слову, дроны, которые стали причиной этого ужасного утра в Сумах и отобрали жизнь двух украинцев, были снаряжены шрапнелью. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в комментарии "Суспильному". Он отметил, что такое оружие предназначено исключительно для уничтожения людей. Как видим, россияне преследуют цель уничтожить именно гражданское население Украины. Это доказывает и их предидущая атака на Сумы.

Предыдущая атака на Сумы

Накануне россияне нанесли еще один циничный удар по городу. Оккупанты ударили баллистикой прямо в жилой дом! 11 погибших, среди которых – дети, несколько десятков раненых. Крики людей, хруст стекла и пожар – это первые минуты после удара россиян по многоэтажке.

Город атаковали именно в момент, когда люди ложились спать, чуть раньше 9 вечера. Район, куда оккупанты ударили баллистикой, густо застроен. Удар пришелся по двору из пяти девятиэтажных жилых домов, который построен по типу колодца.

В. о. городского головы Сум Артем Кобзарь уже впоследствии сообщил, что из дома нужно эвакуировать сотни людей, и заявил, что есть очень много раненых и погибших.

В общей сложности из поврежденных домов вывезли до 500 человек. Сумский городской совет заявил, что община готова предоставить временные помещения тем, кому негде заночевать. В детском саду рядом с местом попадания развернули штаб помощи. К утру 18 ноября стало известно, что цифра пострадавших стремительно выросла: 89 раненых в результате циничного удара рашистов, из них – 11 детей. Еще 11 человек погибли, из них двое детей – это 9-летний мальчик и 14-летняя девушка.

Но и это еще не все. Немного за полночь враг ракетами, вероятно, баллистическими, атаковал критическую инфраструктуру Сум – после этого город остался без света.

Отключения света

К слову, сегодня шум генераторов можно будет услышать по всей стране. 22 ноября в Украине свет будут выключать в течение 16 часов – с 6:00 до 22:00. Об этом сообщило "Укрэнерго". По данным компании, ограничения электроснабжения будут применяться в разных объемах. С 6:00 до 7:00 и с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений, а с 7:00 до 18:00 – две очереди. В компании объяснили, что причиной ограничений является повреждение энергетических объектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки России по территории Украины 17 ноября:

"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование".

Кроме того, объем и время применения ограничений могут меняться в течение суток. Актуальную информацию можно узнать на официальных страницах облэнерго.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате удара в Сумах. Россия обязательно будет наказана за горе каждого украинца, а свет победит тьму.

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