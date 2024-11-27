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В Сумской области раздалось 120 взрывов

В Сумской области раздалось 120 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумщину (фото иллюстративный)

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики произвели 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 120 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

  • Белопольское общество: враг бил из артиллерии (3 взрыва), минометов (7 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва).
  • Середино-будская община: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов) и минометов (20 взрывов).
  • Зноб-новгородская община: 10 мин сбросил противник на территорию общины.
  • Великописаревское общество: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из РСЗО (30 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего получило ранение 1 гражданское лицо.
  • Дружбовская община: зафиксирована атака FPV дроном (1 взрыв).
  • Краснопольское общество: были минометные обстрелы (7 взрывов).
  • Шалыгинская община: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва).
  • Сумская община: в результате удара поврежден многоквартирный дом, помещение детского сада, повреждено более 10 автомобилей, нежилые здания. Погибли предварительно два человека. Разбор завалов продолжается.
  • Эсманьская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины. Также был гранатометный обстрел (10 взрывов).
  • Хотинская община: произведен артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Хмельницкую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия потратила $18 миллиардов на обстрелы Украины.

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