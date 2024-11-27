В Сумской области раздалось 120 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 120 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
- Белопольское общество: враг бил из артиллерии (3 взрыва), минометов (7 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва).
- Середино-будская община: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов) и минометов (20 взрывов).
- Зноб-новгородская община: 10 мин сбросил противник на территорию общины.
- Великописаревское общество: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из РСЗО (30 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего получило ранение 1 гражданское лицо.
- Дружбовская община: зафиксирована атака FPV дроном (1 взрыв).
- Краснопольское общество: были минометные обстрелы (7 взрывов).
- Шалыгинская община: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва).
- Сумская община: в результате удара поврежден многоквартирный дом, помещение детского сада, повреждено более 10 автомобилей, нежилые здания. Погибли предварительно два человека. Разбор завалов продолжается.
- Эсманьская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины. Также был гранатометный обстрел (10 взрывов).
- Хотинская община: произведен артиллерийский обстрел (7 взрывов).
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Хмельницкую область.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия потратила $18 миллиардов на обстрелы Украины.
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