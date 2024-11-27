Астрологічний прогноз на 27 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-які починання – професійної, побутової чи особистої якості – замість успіху принесуть невдачі.

Символ дня: Вир.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: жовтий нефрит, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна

Хвороби дня: у разі загострення хронічних захворювань необхідно відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: їжа має бути легкою – до неї необхідно включити овочі, фрукти та зелень.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні та любовні обереги та талісмани.

Сни дня: сни нинішньої ночі не бувають віщими, але багато розповідають людині про неї саму.

Табу дня: необхідно уникати неуважності, вона може зіграти з людиною злий жарт.

Цитата дня: "Цей світ не жорстокий і не добрий. Він просто є. Ми ж маємо здатність бачити і те, й інше. Але вибір за нами" (Кері Маніскалко).

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