27 ноября — какой церковный праздник, не делайте одну вещь, иначе потеряете свое счастье

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 ноября, в православном календаре день памяти святого великомученика Иакова Персиянина. Иаков происходил из богатой и знатной семьи. Его семья и окружение были христианскими, и он исповедовал эту веру. Однако, чтобы получить благосклонность персидского царя Издигерда I, Иаков отрекся от христианства и принял участие в языческих обрядах. Благодаря этому он получил уважение при дворе и достиг высокого положения.

Его жена и мать, глубоко расстроенные таким отступничеством, написали ему письмо, в котором разоблачили его предательство веры и призывали покаяться. Под влиянием этого письма Иаков осознал свою вину, раскаялся и решил вернуться в христианство, готовый даже к мученической смерти ради своей веры. Когда о его возвращении в христианство узнал царь, Иаков был поставлен перед судом. Он открыто признал свою веру во Христа и отказался снова поклоняться языческим богам. За это ему присудили страшную казнь: тело его постепенно рассекали на части. Отрезали пальцы рук, ног, руки, ноги, а в конце – голову. Этот жестокий приговор Иаков перенес с удивительным мужеством, постоянно молясь и славя Бога.

Святой Иаков Персианин почитается как пример подлинного покаяния и несокрушимой веры. Его мученичество показывает, как можно вернуться к Богу даже после тяжелого падения, если искренне раскаяться.

Церковный праздник 27 ноября – день памяти святого преподобного Палладия

Родился около 364 в Галатии (современная Турция). В молодом возрасте принял монашество и стал частью монашеского движения, развивавшегося в Египте и Палестине.

Палладий отправился в Египет, где учился у знаменитых отцов пустыни, в частности, у святого Макария Великого. Он провел около десяти лет среди отшельников, перенимая их опыт аскетической жизни. Впоследствии стал епископом города Геленополя в Вифинии.

Палладий активно участвовал в борьбе с арианством и защищал святого Иоанна Златоуста, что повлекло за собой его преследование со стороны императорской власти. Был отправлен в ссылку в Сиенну (Фиваиду), где продолжал духовную жизнь.

Главное произведение Палладия — "Лавсаик", написанное около 420 года. Этот труд является сборником житий подвижников и содержит подробные рассказы о жизни монахов Египта, Палестины, Сирии и Малой Азии.

Умер около 430 лет. Почитался как пример подлинного христианского подвижника.

Приметы 27 ноября

Народные приметы 27 ноября / Фото: Unsplash

Яркие звезды ночью до яростного мороза.

Восход багряный — ждите сильный ветер.

Громко поют птицы – будет потепление.

Что завтра нельзя делать

Лучше не брать в руки какие-либо острые предметы, это к беде. Также запрещается сквернословить, ругаться, ругаться, это связано с проходящим Рождественский пост. Женщинам нельзя заниматься рукоделием, особенно шить и вязать, иначе вы избавитесь от своего счастья.

Что можно делать завтра

Если вы отправляетесь в дальний путь, обязательно помолитесь святым, они помогут сделать его легким. Если встать лицом к сильному ветру, то существует поверье, что он "выдает" все ваши печали.

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