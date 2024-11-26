27 листопада — яке церковне свято, не робіть одну річ, інакше втратите своє щастя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 листопада, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Якова Персіянина. Яків походив із багатої та знатної сім'ї. Його родина та оточення були християнськими, і він також сповідував цю віру. Однак, щоб здобути прихильність перського царя Іздигерда I, Яків зрікся християнства і взяв участь у язичницьких обрядах. Завдяки цьому він отримав повагу при дворі й досяг високого становища.

Його дружина та мати, глибоко засмучені таким відступництвом, написали йому листа, в якому викрили його зраду віри й закликали покаятися. Під впливом цього листа Яків усвідомив свою провину, розкаявся і вирішив повернутися до християнства, готовий навіть до мученицької смерті заради своєї віри. Коли про його повернення до християнства дізнався цар, Якова було поставлено перед судом. Він відкрито визнав свою віру в Христа й відмовився знову поклонятися язичницьким богам. За це йому присудили страшну страту: його тіло поступово розсікали на частини. Відтинали пальці рук, ніг, руки, ноги, а в кінці – голову. Цей жорстокий вирок Яків переніс із дивовижною мужністю, постійно молячись і славлячи Бога.

Святий Яків Персіянин вшановується як приклад справжнього покаяння та незламної віри. Його мучеництво показує, як можна повернутися до Бога навіть після важкого падіння, якщо щиро розкаятися.

Церковне свято 27 листопада — день пам'яті святого преподобного Паладія

Народився близько 364 року в Галатії (сучасна Туреччина). У молодому віці прийняв чернецтво і став частиною монашого руху, що розвивався в Єгипті та Палестині.

Паладій вирушив до Єгипту, де навчався у знаменитих отців пустелі, зокрема у святого Макарія Великого. Він провів близько десяти років серед відлюдників, переймаючи їхній досвід аскетичного життя. Згодом став єпископом міста Геленополя у Віфінії.

Паладій брав активну участь у боротьбі з аріанством і захищав святого Іоанна Златоуста, що спричинило його переслідування з боку імператорської влади. Був відправлений у заслання до Сієни (Фіваїди), де продовжував духовне життя.

Головний твір Паладія — "Лавсаїк", написаний близько 420 року. Ця праця є збірником житій подвижників і містить детальні розповіді про життя монахів Єгипту, Палестини, Сирії та Малої Азії.Твір був створений на прохання римського благочестивого чиновника Лавса і мав на меті надихати людей на подвиги віри та аскези.

Помер близько 430 року. Шанувався як приклад справжнього християнського подвижника.

Прикмети 27 листопада

Народні прикмети 27 листопада / Фото: Unsplash

Яскраві зірки вночі до лютого морозу.

Схід сонця багряний — чекайте на сильний вітер.

Голосно співають птахи — буде потепління.

Що завтра не можна робити

Краще не брати до рук будь-які гострі предмети, це до біди. Також забороняється лихословити, сваритися, лаятися, це пов'язано з тим, що проходить Різдвяний піст. Жінкам не можна займатися рукоділлям, особливо шити і в'язати, інакше ви позбудетесь свого щастя.

Що можна робити завтра

Якщо ви відправляєтесь в далеку дорогу, обов'язково помоліться святим, вони допоможуть зробити її легкою. Якщо встати лицем до сильного вітру, то існує повір'я, що він "видує" всі ваші печалі.

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