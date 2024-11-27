Меркель назвала "фатальну помилку", яку зробив Путін

Колишня канцлера Німеччини Ангела Меркель вважає, що російський диктатор Путін зробив "фатальну помилку", коли вирішив напасти на Україну.

Про це вона заявила під час презентації своїх мемуарів "Свобода. Спогади 1954-2021", інформує Укрінформ.

Вона заявила, що в інтересах країн Заходу, щоб Росія не перемогла у війні і щоб Україна залишилась незалежною країною.

Водночас вона заявила, що не слід недооцінювати російського диктатора який, як вона вважає, навіть за умов переоцінки своїх військових можливостей, є рішучим щодо жорстокості.

Меркель наголошує на необхідності паралельно з наданням допомоги Україні думати над дипломатичними рішення, бути готовими до дипломатичних ініціатив.

"Вони мають бути добре пророблені, щоби були представлені в правильний момент. Коли настане такий момент – має вирішувати не одна Україна, але виключно з тими, хто її підтримує… Тоді відбудеться те, чого ми хочемо – щоби Росія не одержала перемоги, а Україна мала мирне майбутнє як суверенна держава", - йдеться у книзі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меркель назвала "причину", чому Путін почав війну проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Ющенко розповів, чому ображається на ексканцлерку Німеччини.

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