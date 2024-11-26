Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: подробности

В регионе было уничтожено шесть БПЛА.

Ночью против 26 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога" в пределах области уничтожены шесть вражеских БПЛА типа "Shahed". Места падения обломков устанавливаются", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала.

Как сообщалось, этой ночью в Тернополе произошли громкие взрывы. Россияне ударили "Шахедами" по городу. Есть повреждение энергетической инфраструктуры.

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