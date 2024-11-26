В Ровенской области произошли взрывы: россияне атаковали область

Во время воздушной тревоги, продолжавшейся в Ровенской области с 02:39 до 04:48, сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль.

"Благодаря профессиональным действиям воздушных сил удалось сбить цели врага. Предварительно люди и инфраструктура не пострадали", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, этой ночью армия РФ мощно атаковала Киев дронами. На столицу беспилотники заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям.

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