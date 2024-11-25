Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака: день всеобщей лени

Не стоит переживать из-за нахлынувшей на нас лени и безразличия – для нынешних лунных суток они являются нормальным явлением, тем более что уже завтра от них не останется и следа. Желательно спланировать свой день таким образом, чтобы в нем не было важных дел – их желательно заменить решением вопросов, ошибка в которых не будет иметь критического значения. Еще лучше – разумеется, если будет такая возможность – посвятить это время отдыху, лучше всего – пассивному.

Овен

Какими бы ни были сегодня ваши дела – домашними или рабочими – главное, занимаясь ими, не торопиться, в противном лучше придется все переделывать, а значит, вы потратите на них в два раза больше времени.

Телец

Разногласия в отношениях с близким человеком, скорее всего, связано с вашим желанием "подогнать" его под себя – не стоит этого делать: достичь цели вам все равно не удастся, а вот усугубить разрыв можно будет легко.

Близнецы

Сегодня вам не стоит никуда ехать, даже если путешествие планировалось недальнее и непродолжительное: вряд ли вы сможете рассчитывать на то, что оно пройдет беспроблемно, так что лучше перенести его на пару дней.

Рак

Зла другим людям не стоит желать в любое время, но сегодня оно будет особенно наказуемым, а тот факт, что они чем-то вас обидели, оправданием не станет: зачем уподобляться тому, кто повел себя недостойно?

Лев

Не лучший день для усвоения новых знаний – они будут плохо укладываться в памяти, поэтому любую учебу, включая самообразование, лучше отложить на то время, когда ситуация в этом смысле улучшится.

Дева

Ничто так не успокаивает и не радует представителей вашего знака, как возможность в очередной раз навести порядок в доме, и сегодня вы – в свое удовольствие – сможете посвятить этому занятию весь день.

Весы

Решение серьезных вопросов – как профессионального, так и бытового характера – грозит вам досадной ошибкой, поэтому лучше от него отказаться: иначе впоследствии вы будете жалеть о том, что поторопились.

Скорпион

Даже если вы будете хорошо знать, как нужно поступить близкому вам человеку в сложившейся в его жизни ситуации, не спешите давать ему совет – он должен сам понять, как в таком случае нужно действовать.

Стрелец

День прекрасно подходит для наведения порядка в доме и устранения мелких бытовых проблем, которые накопились за последнее время: возможно стоит вызвать сантехника или электрика, которые устранят неполадки.

Козерог

Узнав о непорядочном поступке близкого человека, который он совершил по отношению к вам, не замыкайтесь в себе: окружающий вас мир неоднозначен, а люди в нем очень разные, в будущем вам повезет больше.

Водолей

Представителям вашего знака пора научиться отстаивать личные границы, которые ежедневно нарушают все, кому ни лень: попробуйте поговорить с близкими людьми, объяснив, что такое их поведение вам неприятно.

Рыбы

Звезды советуют вам максимально осторожно обращаться с деньгами, особенно важно – не тратить их беспорядочно: лучше всего перед походом в магазин составить перечень покупок и не отклоняться от него.

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