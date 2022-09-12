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Сколько можно хранить мясо в холодильнике и морозильной камере

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Сколько можно хранить мясо в холодильнике и морозильной камере

Сколько можно хранить мясо в холодильнике и морозильной камере / Фото: pixabay.com

Как хранить мясо? Кажется, ответ очень прост: положить его в морозильную камеру. Однако мало кто задумывается, сколько можно хранить мясо в морозильной камере и холодильнике, при какой температуре это делать? Читайте больше в материале ТСН.ua.

Виды мясных продуктов, которые можно хранить в холодильнике и в морозильной камере.

Самые популярные среди украинцев виды мяса:

  • говядина;
  • свинина;
  • курятина, индейка, утка;
  • баранина;
  • кролик.

Также, часто покупаются разнообразные субпродукты – почки, сердца, печень.

Чтобы понять, сколько и при какой температуре можно хранить мясо, стоит обратить внимание на то, какой это вид мясного продукта.

Срок хранения мяса в морозильной камере

Они также варьируются в зависимости от того, как именно мясной продукт был обработан перед хранением.

Обработанное мясо хранится:

  • сосиски, мясные деликатесы, хот-доги – не более 1-2 месяцев;
  • бекон – 1 месяц;
  • котлеты для гамбургеров – от 3 до 4 месяцев.

Если вы предварительно сварили мясо, его можно спокойно замораживать на 2-6 месяцев, только вареные куриные наггетсы хранятся в морозильной камере не больше 1-3 месяцев.

Сколько можно хранить в морозильной камере целые куски мяса :

  • стейк – 6-12 месяцев;
  • жаркое – 4-22 месяцев;
  • отбивные – 4-6 месяцев.

Домашняя птица хранится в зависимости от размера:

  • целая индейка или курица – 1 год;
  • кусочки куриного мяса или индейки – не более 9 месяцев.

Кусочки свинины или говядины можно хранить в зависимости от температурного режима морозильной камеры:

  • 3-4 месяца при температуре от — 10 до -8°C;
  • 4-8 месяцев при температуре от -18 до -10°C;
  • 10-12 месяцев при температуре от -24 до -18°C.

Сколько можно хранить мясо в холодильнике

Сколько можно хранить мясо в холодильнике / © pixabay.com
Сколько можно хранить мясо в холодильнике / Фото: pixabay.com

Если по какой-либо причине вы не можете положить мясо в морозильную камеру, можно хранить его в холодильнике. Однако сроки в этом случае значительно сокращаются.

Куриное мясо можно хранить до четырех суток, однако здесь следует обратить внимание на температурный режим:

  • 24 часа при температуре от +7 до +10°C;
  • около 48 часов при температуре от +4 до +7°C;
  • трое суток при температуре от 0 до +4°C;
  • четыре дня при температуре от -4 до 0°C.

Свинину и говядину можно хранить в холодильнике, если у вас нет возможности положить мясо в морозильную камеру. Здесь срок хранения также зависит от температуры:

  • не более 12 часов при температуре от +5 до +7°C;
  • до одних суток при температуре от 0 до +7° C;
  • до двух суток при температуре от -3 до 0°C.

Если вы хотите подольше сохранить охлажденную куриную тушку в холодильнике, рекомендуется сначала вынуть из нее все кости. Мясо начинает портиться именно от кости. Поэтому, если ее вынуть, продукт дольше будет оставаться свежим при правильно установленной температуре.

А если вам нужно сберечь свинину или говядину, лучше оставить большой кусок мяса, не разрезая его. Так продукт будет храниться дольше и лучше.

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