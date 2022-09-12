Сколько можно хранить мясо в холодильнике и морозильной камере

Как хранить мясо? Кажется, ответ очень прост: положить его в морозильную камеру. Однако мало кто задумывается, сколько можно хранить мясо в морозильной камере и холодильнике, при какой температуре это делать? Читайте больше в материале ТСН.ua.

Виды мясных продуктов, которые можно хранить в холодильнике и в морозильной камере.

Самые популярные среди украинцев виды мяса:

говядина;

свинина;

курятина, индейка, утка;

баранина;

кролик.

Также, часто покупаются разнообразные субпродукты – почки, сердца, печень.

Чтобы понять, сколько и при какой температуре можно хранить мясо, стоит обратить внимание на то, какой это вид мясного продукта.

Срок хранения мяса в морозильной камере

Они также варьируются в зависимости от того, как именно мясной продукт был обработан перед хранением.

Обработанное мясо хранится:

сосиски, мясные деликатесы, хот-доги – не более 1-2 месяцев;

бекон – 1 месяц;

котлеты для гамбургеров – от 3 до 4 месяцев.

Если вы предварительно сварили мясо, его можно спокойно замораживать на 2-6 месяцев, только вареные куриные наггетсы хранятся в морозильной камере не больше 1-3 месяцев.

Сколько можно хранить в морозильной камере целые куски мяса :

стейк – 6-12 месяцев;

жаркое – 4-22 месяцев;

отбивные – 4-6 месяцев.

Домашняя птица хранится в зависимости от размера:

целая индейка или курица – 1 год;

кусочки куриного мяса или индейки – не более 9 месяцев.

Кусочки свинины или говядины можно хранить в зависимости от температурного режима морозильной камеры:

3-4 месяца при температуре от — 10 до -8°C;

4-8 месяцев при температуре от -18 до -10°C;

10-12 месяцев при температуре от -24 до -18°C.

Сколько можно хранить мясо в холодильнике

Сколько можно хранить мясо в холодильнике / Фото: pixabay.com

Если по какой-либо причине вы не можете положить мясо в морозильную камеру, можно хранить его в холодильнике. Однако сроки в этом случае значительно сокращаются.

Куриное мясо можно хранить до четырех суток, однако здесь следует обратить внимание на температурный режим:

24 часа при температуре от +7 до +10°C;

около 48 часов при температуре от +4 до +7°C;

трое суток при температуре от 0 до +4°C;

четыре дня при температуре от -4 до 0°C.

Свинину и говядину можно хранить в холодильнике, если у вас нет возможности положить мясо в морозильную камеру. Здесь срок хранения также зависит от температуры:

не более 12 часов при температуре от +5 до +7°C;

до одних суток при температуре от 0 до +7° C;

до двух суток при температуре от -3 до 0°C.

Если вы хотите подольше сохранить охлажденную куриную тушку в холодильнике, рекомендуется сначала вынуть из нее все кости. Мясо начинает портиться именно от кости. Поэтому, если ее вынуть, продукт дольше будет оставаться свежим при правильно установленной температуре.

А если вам нужно сберечь свинину или говядину, лучше оставить большой кусок мяса, не разрезая его. Так продукт будет храниться дольше и лучше.