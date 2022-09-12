Сколько можно хранить мясо в холодильнике и морозильной камере

Как хранить мясо? Кажется, ответ очень прост: положить его в морозильную камеру. Однако мало кто задумывается, сколько можно хранить мясо в морозильной камере и холодильнике, при какой температуре это делать? Читайте больше в материале ТСН.ua.
Виды мясных продуктов, которые можно хранить в холодильнике и в морозильной камере.
Самые популярные среди украинцев виды мяса:
- говядина;
- свинина;
- курятина, индейка, утка;
- баранина;
- кролик.
Также, часто покупаются разнообразные субпродукты – почки, сердца, печень.
Чтобы понять, сколько и при какой температуре можно хранить мясо, стоит обратить внимание на то, какой это вид мясного продукта.
Срок хранения мяса в морозильной камере
Они также варьируются в зависимости от того, как именно мясной продукт был обработан перед хранением.
Обработанное мясо хранится:
- сосиски, мясные деликатесы, хот-доги – не более 1-2 месяцев;
- бекон – 1 месяц;
- котлеты для гамбургеров – от 3 до 4 месяцев.
Если вы предварительно сварили мясо, его можно спокойно замораживать на 2-6 месяцев, только вареные куриные наггетсы хранятся в морозильной камере не больше 1-3 месяцев.
Сколько можно хранить в морозильной камере целые куски мяса :
- стейк – 6-12 месяцев;
- жаркое – 4-22 месяцев;
- отбивные – 4-6 месяцев.
Домашняя птица хранится в зависимости от размера:
- целая индейка или курица – 1 год;
- кусочки куриного мяса или индейки – не более 9 месяцев.
Кусочки свинины или говядины можно хранить в зависимости от температурного режима морозильной камеры:
- 3-4 месяца при температуре от — 10 до -8°C;
- 4-8 месяцев при температуре от -18 до -10°C;
- 10-12 месяцев при температуре от -24 до -18°C.
Сколько можно хранить мясо в холодильнике
Если по какой-либо причине вы не можете положить мясо в морозильную камеру, можно хранить его в холодильнике. Однако сроки в этом случае значительно сокращаются.
Куриное мясо можно хранить до четырех суток, однако здесь следует обратить внимание на температурный режим:
- 24 часа при температуре от +7 до +10°C;
- около 48 часов при температуре от +4 до +7°C;
- трое суток при температуре от 0 до +4°C;
- четыре дня при температуре от -4 до 0°C.
Свинину и говядину можно хранить в холодильнике, если у вас нет возможности положить мясо в морозильную камеру. Здесь срок хранения также зависит от температуры:
- не более 12 часов при температуре от +5 до +7°C;
- до одних суток при температуре от 0 до +7° C;
- до двух суток при температуре от -3 до 0°C.
Если вы хотите подольше сохранить охлажденную куриную тушку в холодильнике, рекомендуется сначала вынуть из нее все кости. Мясо начинает портиться именно от кости. Поэтому, если ее вынуть, продукт дольше будет оставаться свежим при правильно установленной температуре.
А если вам нужно сберечь свинину или говядину, лучше оставить большой кусок мяса, не разрезая его. Так продукт будет храниться дольше и лучше.