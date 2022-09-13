Издавна, когда зеркало разбивалось, в этом невольно искали какую-то мистическую причину. А еще верили, что нельзя смотреть в разбитое зеркало. Почему и как отвести от себя беду – читайте в материале ТСН.ua.

Многочисленные народные приметы указывают, что разбитое зеркало обрекает человека, который у него посмотрит, на семь лет несчастий подряд. Однако если вдруг в вашем доме произошла такая проблема, не стоит спешить сразу убрать осколки. И даже не потому, что вы можете пораниться. Очень важно сначала запомнить, почему нельзя смотреть в разбитое зеркало.

Во все годы зеркало числилось мистическим предметом. Его использовали для проведения всевозможных обрядов, приворотов и других ритуалов. Даже было предположение, что в зеркале живет двойник того человека, в доме которого этот предмет используется. И когда зеркало разбивается, он гибнет, что и приводит к ряду неудач.

Также среди наших предков было мнение, что разбитое зеркало высвобождает негативную энергию. Поэтому человек получает много проблем.

Что будет, если посмотреть в разбитое зеркало

Всегда считалось плохой приметой увидеть свое отражение в разбитом зеркале. Верили, что после этого человека ждут только неудачи в самых разных сферах жизни. Также существовали следующие поверья:

из разбитого зеркала вырывается отрицательная энергия, которая может осесть на человеке – появляются проблемы со здоровьем, нарушение сна;

почему нельзя смотреть в разбитое зеркало? Потому что она может "расколоть" жизнь и человек скорее состарится — издавна верили, что так зеркало "мстит" за неосторожное обращение с ним;

посмотрев в разбитое зеркало, можно навлечь на себя разные беды – от серьезной ссоры с близким человеком до финансового ущерба;

а вот экстрасенсы считают, что из-за трещин в разбитом зеркале в наш мир переходит разрушительная энергетика и в доме поселяются темные сущности;

если посмотреть в разбитое зеркало, то сама личность человека может "расколоться" — она станет уязвимой к болезням и разным несчастьям.

А если в разбитое зеркало посмотрит незамужняя женщина, то, по мнению эзотериков, она обречет себя на семь лет безбрачия.

Можно ли нейтрализовать плохую примету и как это сделать

Если в вашем доме разбилось зеркало, эзотерики рекомендуют принять определенные меры для защиты себя от беды.

Избегнуть плохого влияния можно, если прочесть одну из известных молитв-оберегов. К примеру, очень большой силой наделена молитва "Отче наш". После этого нужно оросить себя освященной водой. Не забудьте сходить в церковь, поставить свечу и помолиться за свое здоровье.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.