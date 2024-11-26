К Земле несется астероид размером с футбольное поле: есть ли угроза для планеты

Космический объект пролетит мимо нашей планеты на расстоянии меньше чем 900 тысяч километров.

Вечером вторника, 26 ноября, к Земле приблизится большой астероид под названием 2006 WB размером с футбольное поле.

Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

Астероид длиной 97,8 метра пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 891 241 км.

В общей сложности NASA отслеживает более 37 000 астероидов, чтобы собирать важную информацию для исследований и подготовиться к возможным угрозам из глубин космоса.

Напомним, если астероид приближается к Земле на расстояние менее 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, NASA квалифицирует его как "потенциально опасный объект".

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