Потенциально опасен: к Земле летит огромный астероид

Вблизи Земли, в воскресенье, 3 ноября, пролетит астероид 2020 года VX1.

Об этом сообщает NASA.

Длина небесного объекта 88 метров, а скорость движения 28 260 км/ч.

Расстояние от него до планеты составит 7,4 млн. км.

Когда астероид считают опасным

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом".

Добавим, ученые считают, что примерно 3,26 млрд лет назад на Землю упал гигантский астероид, не уничтоживший ранние живые организмы, а помогший им процветать.

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