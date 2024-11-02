Потенційно небезпечний: до Землі летить величезний астероїд

Поблизу Землі, у неділю, 3 листопада, пролетить астероїд 2020 VX1.

Про це інформують в NASA.

Зазначається, що довжина небесного об’єкта 88 метрів, а швидкість руху 28 260 км/год.

Відстань від нього до планети становитиме 7,4 млн км.

Коли астероїд вважають небезпечним

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом".

Додамо, учені вважають, що приблизно 3,26 млрд років тому на Землю впав гігантський астероїд, який не знищив ранні живі організми, а допоміг їм процвітати.

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