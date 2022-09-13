Здавна, коли дзеркало розбивалося, в цьому мимоволі шукали якусь містичну причину. А ще вірили, що не можна дивитися в розбите дзеркало. Чому і як відвести від себе біду - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Численні народні прикмети вказують, що розбите дзеркало прирікає людину, яка в нього подивиться, на сім років нещасть поспіль. Однак, якщо раптом в вашому домі сталася така проблема, не варто поспішати відразу прибрати осколки. І навіть не тому, що ви можете поранитися. Дуже важливо спочатку запам'ятати, чому не можна дивитися в розбите дзеркало.

В усі роки дзеркало вважалося містичним предметом. Його використовували для проведення різноманітних обрядів, приворотів та інших ритуалів. Навіть існувало припущення, що в дзеркалі живе двійник тієї людини, в домі якої цей предмет використовується. І коли дзеркало розбивається, він гине, що і призводить до низки невдач.

Також серед наших предків існувала думка, що розбите дзеркало вивільняє негативну енергію. Тому людина отримує багато проблем.

Що буде, якщо подивитися в розбите дзеркало

Завжди вважалося поганою прикметою побачити своє відображення у розбитому дзеркалі. Вірили, що після цього на людину чекають лише невдачі в найрізноманітніших сферах життя. Також існували такі повір'я:

з розбитого дзеркала виривається негативна енергія, яка може осісти на людині - з'являються проблеми зі здоров'ям, порушення сну;

чому не можна дивитися в розбите дзеркало? Тому що воно може "розколоти" життя і людина швидше постаріє - здавна вірили, що так дзеркало "мстить" за необережне поводження з ним;

подивившись в розбите дзеркало, можна накликати на себе різні біди - від серйозної сварки з близькою людиною до фінансових збитків;

а ось екстрасенси вважають, що через тріщини в розбитому дзеркалі в наш світ переходить руйнівна енергетика і в будинку поселяються темні сутності;

якщо подитивися в розбите дзеркало, то сама особистість людини може "розколотися" - вона стане вразливою до хвороб та різних нещасть.

А якщо в розбите дзеркало подивиться незаміжня жінка, то, на думку езотериків, вона прирече себе на сім років безшлюбності.

Чи можна нейтралізувати погану прикмету і як це зробити

Якщо в вашому домі розбилося дзеркало, езотерики рекомендують вжити певні заходи, щоб захистити себе від біди.

Уникнути поганого впливу можна, якщо прочитати одну з відомих молитв-оберегів. Наприклад, дуже великою силою наділена молитва "Отче наш". Після цього потрібно окропити себе освяченою водою. Не забудьте сходити до церкви, поставити свічку і помолитися за своє здоров'я.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.