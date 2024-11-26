Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 26 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

Сумщина - кілька десятків ударних БпЛА! Більшість тримають курс на захід!

Чернігівщина - дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;

Київська - загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва!

Черкащина - кілька груп перелітають у Київську область! Кілька дронів в районі Умані!

Полтавщина - на півночі області. Курс на Київщину;

Житомирська - БпЛА на північ від Житомира!

Одещина/Миколаївщина - кілька груп летять на північ!

Камянець-Подільський - кілька груп ударних БпЛА у вашому напрямку!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог вдарив FPV-дроном по людях під час отримання гумдопомоги на Миколаївщині.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували Хмельницьку область.

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