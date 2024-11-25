Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині: що зі світлом

Російські війська влаштували атаку на енергетичну інфраструктуру Миколаївської області безпілотниками "Шахед".

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч проти 25 листопада сили та засоби протиповітряної оборони у Миколаївській області знищили два безпілотники типу "Шахед".

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"Внаслідок нічної ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є відключення абонентів", – зазначив Кім.

Енергетики вже заживили більшість споживачів. Тривають відновлювальні роботи. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, армія РФ у ніч проти 25 листопада вкотре атакувала Україну "Шахедами". У різних куточках країни працювала ППО та лунали вибухи.

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