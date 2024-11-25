Росіяни вгатили по Запоріжжю "Шахедами": що відомо

Минулося без жертв, але є постраждалі.

Вночі росіяни атакували Запоріжжя. Є поранена дитина.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Десятки "Шахедів" цієї ночі летіли на та через Запоріжжя. У місті внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля. Поранена одна дитина - за уточненими даними від медиків це 13-річний хлопчик. Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася", - написав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували столицю ударними безпілотниками.

Зафіксовано падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі. На іншій локації уламки збитого дрона пробили автівки.

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