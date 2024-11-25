Россияне ударили по Запорожью "Шахедами": что известно

Ночью россияне атаковали Запорожье. Есть раненый ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Десятки "Шахедов" этой ночью летели на и через Запорожье. В городе в результате атаки взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание. Ранен один ребенок — по уточненным данным от медиков - это 13-летний мальчик. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась", – написал он.

Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали столицу ударными беспилотниками.

Зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе. На другой локации обломки сбитого дрона пробили машины.

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