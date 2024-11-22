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В Украине фиксируют движение беспилотников: где опасность

В Украине фиксируют движение беспилотников: где опасность

Беспилотник. / Фото: Associated Press

В ряде регионов раздаются сирены.

Утром 22 ноября на территории Украины фиксируют движение российских беспилотников. В ряде областей объявлена тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Враждебные БПЛА наблюдают в некоторых областях на севере и центре страны. Движение дронов по состоянию на 07:15:

  • БпЛА по территории Житомирской области, курс западный.
  • БПЛА из Сумской области в направлении Черниговщины и Полтавщины.
  • БПЛА на киевщине, двигающиеся в северном направлении, угроза для Черкасской области.
  • БпЛА по территории Черниговской области, курс западный.

Заметим, что воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.

Позже в ПС заявили об угрозе "Шахедов" для Хмельницкой области.

Как сообщалось, утром 22 ноября РФ атаковала Сумы. В результате атаки погибли два человека, 12 получили ранения различной степени тяжести.

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