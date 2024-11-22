В Украине фиксируют движение беспилотников: где опасность

В ряде регионов раздаются сирены.
Утром 22 ноября на территории Украины фиксируют движение российских беспилотников. В ряде областей объявлена тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Враждебные БПЛА наблюдают в некоторых областях на севере и центре страны. Движение дронов по состоянию на 07:15:
- БпЛА по территории Житомирской области, курс западный.
- БПЛА из Сумской области в направлении Черниговщины и Полтавщины.
- БПЛА на киевщине, двигающиеся в северном направлении, угроза для Черкасской области.
- БпЛА по территории Черниговской области, курс западный.
Заметим, что воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.
Позже в ПС заявили об угрозе "Шахедов" для Хмельницкой области.
Как сообщалось, утром 22 ноября РФ атаковала Сумы. В результате атаки погибли два человека, 12 получили ранения различной степени тяжести.