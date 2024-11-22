РФ атаковала Сумы: двое погибших и 12 раненых (фото)

Утром Сумы атаковали российские "Шахеды".
Под утро 22 ноября российские "Шахеды" атаковали жилой микрорайон в городе Сумы. В результате атаки погибли два человека, 12 получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Пострадавшим людям оказывается необходимая помощь.
По информации "Суспільного", среди погибших в Сумах — 30-летний мужчина.
Напомним, что во время недавнего обстрела Глухова на Сумщине погибли мама и двое сыновей. В общей сложности известно о 12 погибших, среди них есть ребенок.
Читайте также:
- В Сумах россияне убили 14-летнюю школьницу Настю и 9-летнего Илью, от рождения боровшегося за жизнь
- В результате ракетного удара по Сумам погиб мастер спорта Сергей Сухарев
- Кровавый удар по многоэтажке в Сумах: очевидцы рассказали, как пережили ракетный обстрел