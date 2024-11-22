РФ атаковала Сумы: двое погибших и 12 раненых (фото)

Под утро 22 ноября российские "Шахеды" атаковали жилой микрорайон в городе Сумы. В результате атаки погибли два человека, 12 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Пострадавшим людям оказывается необходимая помощь.

По информации "Суспільного", среди погибших в Сумах — 30-летний мужчина.

Удар по Сумам 22 ноября

Напомним, что во время недавнего обстрела Глухова на Сумщине погибли мама и двое сыновей. В общей сложности известно о 12 погибших, среди них есть ребенок.

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