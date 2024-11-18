В результате ракетного удара по Сумам погиб мастер спорта Сергей Сухарев

Мастер спорта и разработчик программы для спортивного ориентирования Сергей Сухарев стал жертвой ракетных обстрелов Сум.

Среди 11 погибших от ракетного удара России по Сумам был мастер спорта Сергей Сухарев, специализировавшийся на спортивной ориентировке.

Об этом сообщило Общественное.

"В Сумах, в собственной квартире погиб Сергей Сухарев – мастер спорта, судья Национальной категории, автор сотен карт, разработчик программ для использования электронной отметки, автор методических материалов для спортсменов", – говорится в сообщении.

Он выступал за сборную Сумщины на соревнованиях по спортивному ориентированию. Также разработал программу "Ориентир", которая позволяет организовывать соревнования по ориентированию на разных уровнях.

Напомним, вечером в воскресенье, 17 ноября, российские военные попали в многоэтажку в городе Сумы.. В результате ракетного удара по многоэтажному дому погибли 11 человек. Среди погибших двое детей – 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. Пострадали 89 человек, в том числе 11 детей.

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