Как садить виноград осенью: правила и рекомендации

Вопрос, который беспокоит многих садоводов, когда лучше сажать виноград – осенью или весной. Единого мнения относительного посадки нет, у каждого метода есть свои преимущества и недостатки.

Почему нужно сажать виноград осенью

Осенью у винограда развивается корневая система, а почки спят. Поэтому, если посадить виноград осенью, все свои силы он потратит на формирование корней, а весной начнет сразу расти, не тратя времени и сил на укоренение.

Почва после лета еще не успела остыть, а тем более промерзнуть, поэтому достаточно тепло для укоренения растения.

Осенью, обычно достаточно влаги, высаженную лозу не нужно обильно и часто поливать.

Недостатки осенней посадки винограда

Недостаток по сути лишь один – раннее и внезапное наступление морозов, из-за которых саженец не успеет прижиться и вымерзнет. Однако, это можно предотвратить, если правильно посадить виноград, а на зиму его тщательно укрыть.

Когда садить виноград осенью

Лучшим периодом для посадки саженцев винограда осенью, по мнению специалистов, является начало октября – до первых заморозков. Но лучше не затягивать с высадкой, чтобы лоза успела укорениться. Температура воздуха должна быть не выше +15 и не ниже +5-6 градусов.

Как посадить виноград осенью

Виноград любит яркое солнце и хорошее освещение, поэтому место для посадки нужно выбирать солнечное, защищенное от северных ветров и вдали от крупных деревьев на 4-6 м.

Винограду не подходят низкие и влажные места с засоленной почвой. Грунтовые воды не должны быть на расстоянии меньше 1,5-2 м от корней растения. Если лучшего места нет, обязательно сделайте дренажную систему для выведения лишней воды. Культура любит плодородную и рыхлую почву.

Перед тем как садить виноград, саженец подрезают, оставляя длину в 15-20 см. Если корни саженца и так небольшой длины, все равно следует слегка обновить срезы корней. На лозе должно остаться 4-5 ячеек.

Корни лозы вымачивают в воде сутки, пол суток.

Предварительно выкапывают посадочную яму шириной 60-70 см и глубиной 70-80 см. На дне ямы делают дренажный слой, для этого используют гравий, керамзит, щебень. Слой садовой земли из ямы смешивают с 2-3 ведрами перегноя, добавляют по 200 г суперфосфата и сульфата аммония и 1 кг золы. Приготовленную смесь засыпают в яму, слегка утрамбовывают и обильно проливают. Сверху насыпают слой садовой земли без удобрений для защиты корней от ожогов и оставляют в таком виде для осадки грунта на 2 недели. Если сразу сажать виноград, не дожидаясь осадки почвы, после высадки саженца почва осядет и оголит корни растения.

Корни саженца нужно расправить, чтобы они не были изогнуты, иначе саженец будет тормозиться в развитии. В яме устанавливают колышек, привязывают лозу и засыпают садовой землей, проливают двумя ведрами воды. После осадки почву землю досыпают.

Когда температура будет постоянно минусовой, высаженный виноград следует накрыть.

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