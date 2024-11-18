Як садити виноград восени: правила та рекомендації

Питання, яке турбує багатьох садівників, коли краще садити виноград — восени чи навесні. Єдиної думки стосовно цього не має, у кожного методу є свої переваги та недоліки

Чому потрібно садити виноград восени

Восени у винограду розвивається коренева система, а бруньки сплять. Тому якщо посадити виноград восени, всі свої сили він витрачає на формування коренів, а навесні почне зразу зростати, не витрачаючи часу та сил на вкорінення.

Грунт після літа ще не встиг охолонути, а тим більше промерзнути, тому достатньо тепла для вкорінення рослини.

Восени, зазвичай досить вологи, висаджену лозу не потрібно рясно та часто поливати.

Недоліки осінньої посадки винограду

Недолік по суті лише один — раннє і раптове настання морозів, при яких саджанець не встигне прижитися і вимерзне. Однак, цьому можна запобігти, якщо правильно посадити виноград., а на зиму його ретельно вкрити.

Коли садити виноград восени

Кращим періодом для садіння саджанців винограду восени, на думку фахівців, є початок жовтня - до перших заморозків. Але краще не затягувати з висадкою, щоб лоза встигла вкоренитися. Температура повітря повинні бути не вища + 15 і не нижче + 5-6 градусів.

Як посадити виноград восени

Виноград любить яскраве сонце та добре освітлення, тому місце для садіння потрібно вибирати сонячне, захищене від північних вітрів і на віддалі від великих дерев на 4-6 м. -

Винограду не підходять низькі та вологі місця з засоленим ґрунтом. Грунтові води не повинні бути на відстані меншій, ніж 1,5-2 м від коренів рослини. Якщо кращого місця не має, обов'язково зробіть дренажну систему для виведення зайвої води. Культура любить родючий і пухкий ґрунт

Перед тим як садити виноград, саджанець підрізають, залишаючи довжину в 15-20 см. Якщо коріння саджанця і так невеликої довжини, все одно варто злегка оновити зрізи коренів. На лозі повинно залишитися 4-5 вічок.

Корені лози вимочують у воді добу, пів доби.

Заздалегідь викопують посадкову яму шириною 60-70 см і глибиною 70-80 см. На дні ями роблять дренажний шар, для цього використовують гравій, керамзит, щебінь. Шар садової землі з ями змішують з 2-3 відрами перегною, додають по 200 г суперфосфату і сульфату амонію та 1 кг золи. Приготовану суміш засипають в яму, злегка утрамбовують і рясно проливають. Зверху насипають шар садової землі без добрив для захисту коренів від опіків і залишають в такому вигляді для осідання ґрунту на 2 тижні. Якщо зразу садити виноград, не чекаючи осідання ґрунту, після висадки саджанця ґрунт осяде та оголить коріння рослини.

Коріння саджанця потрібно розправити, щоб вони не були зігнуті, інакше саджанець буде гальмуватися в розвитку. В ямі встановлюють кілочок, прив'язують лозу і засипають садовою землею, проливають двома відрами води. Після осідання ґрунту, землю досипають.

Коли температура буде постійно мінусовою, висаджений виноград слід накрити.

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