Як підготувати виноград до зими: щоб перезимував навіть найвибагливіший сорт

Виноград -теплолюбна рослина, не дарма виноград називають ягодою сонця. Зими без належної підготовки він переносить погано.

Фахівці розповіли, як підготувати виноград до зими, щоб отримати наступного року відмінний урожай. Підготовка винограду до зими включає такі етапи догляду:

Обрізання – формування максимально плодоносних кущів.

Обприскування виноградної лози.

Підживлення.

Полив виноградника перед укриттям.

Укриття лози на зиму.

Обрізання винограду

Потрібно пам'ятати, що основний урожай формується на 2-літніх пагонах, тому мета обрізання винограду – це сформувати такі сильні пагони та спрямувати всі сили куща на зав'язування великих грон.

При осінній обрізці видаляють до 80-85% сезонного приросту, тому потрібно обрізати багато, не шкодувати.

На дорослому кущі - 3-4 роки та старше, наприкінці сезону залишають 2 - 4 рукави і до 100 вічок.

Виноград найкраще обрізати восени перед укриттям, коли температура вже наближається до нуля, але морозів ще немає.

Обробка винограду восени (обприскування)

Щоб виноградник залишався здоровим, восени, до укриття, потрібно обприскати виноградну лозу. Проводять таке обприскування після листопаду.

Зазвичай для пізньоосіннього обприскування використовують залізний купорос. Він знищує всі грибкові захворювання, пригнічує шкідників. Після того, як все листя поопадало, виноград обробляють 3-5% розчином мідного купоросу, молоді 1-2-річні саджанці – 1% розчином. Після такого обприскування лоза поступово потемніє і це нормально. Обприскати потрібно не тільки пагони, але і пристовбурові круги.

Полив винограду

Після збору врожаю виноград потрібно добре полити. Перед самим укриттям роблять особливий волого зарядний полив. Полити потрібно після обрізки, але до промерзання ґрунту. На легких піщаних ґрунтах поливати потрібно з розрахунку 50 л води під кожен кущ, на суглинках і чорноземах -- 25 л.

Підживлення винограду

В осінній сезон виноград потребує насамперед калію та фосфору, які впливають на закладення плодових бруньок наступного року та допомагають молодим пагонам задеревеніти.

Підживити цими речовинами допоможе просте підживлення з попелу. Розведіть склянку, півтори склянки попелу у відрі води та полийте цим розчином виноград розчином у розрахунку – одне відро на один кущ.

Підгодувати виноград можна монокалієм фосфату. Для цього у 10 літрах води розчиніть 1,5 ст. л монокалію фосфату та полийте розчином кущі.

Попелом та монокалієм фосфату можна підживити та в сухому вигляді, але в такому разі обов’язково перед внесенням розпушіть ґрунт, а після внесення добре полити.

Укриття винограду на зиму

Виноград починають вкривати вже після того, як нічні заморозки стають частими, а денна температура сягає близько нуля або є невеликий плюс. Звичайно - це кінець жовтня. Рослини скидають листя, гілки оголюються, починається період покою. Головне укрити лозу до сильних морозів.

Фахівці радять накрити виноград синтепоном — це легкий, довговічний та недорогий матеріал, з якого можна легко зробити укриття будь-якої форми. Зверху синтепон потрібно покрити плівкою, щоб не намокав.

Якщо виноград знаходиться на шпалері, його можна прикопати. Для цього сформуйте в землі невелику траншею уздовж всієї виноградної шпалери. По обидва боки – влаштуйте земляні вали, висотою 10-15 см. Вони забезпечать сухе укриття лози. Зніміть пагони зі шпалери, скиньте їх на землю. Пригніть лози до землі, направляючи їх уздовж траншеї. Закріпіть пагони. Можна використовувати шпильки з дроту або дерев'яні. Між лозою і землею має залишатися невеликий прозір, близько 5 см. По низу шпалери натягніть дріт, на висоті до 30 см від землі. Вона буде підтримувати укривний матеріал, не давати йому прогинатися під вагою снігу і приминати лози до землі. Уздовж шпалери, через дріт виноградник закривають плівкою, захоплюючи бічні земляні валки. Боки плівки присипають землею, притискають, щоб їх не підіймало вітром. Торець укритої шпалери має залишатися відкритим. Це важливо для провітрювання лози. Але при температурі нижче, ніж -15°C, торці щільно закривають.

Укриття винограду

Якщо у вас ніжні сорти винограду, лозу можна засипати сухою травою або сухими опалим листям, шаром до 15,а потім - плівкою. При такому укритті навіть самі не морозостійкі сорти надійно перезимують.

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