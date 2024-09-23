У Повітряних силах попередили про пуск КАБів на Харків та область.
У Харкові лунають вибухи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терерхов.
"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!" – написав він.
Терехов додав, що попередньо – удар прийшовся по близькому передмістю.
"Будьте обережні і за можливості в укриттях – ворог може повторити пуски КАБів", – підсумував він.
Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня росіяни трьома ФАБ-500 обстріляли Шевченківський район Харкова та передмістя. Постраждала 21 людина, серед них - троє неповнолітніх.
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