У Повітряних силах попередили про пуск КАБів на Харків та область.

У Харкові лунають вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терерхов.

"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!" – написав він.

Терехов додав, що попередньо – удар прийшовся по близькому передмістю.

"Будьте обережні і за можливості в укриттях – ворог може повторити пуски КАБів", – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня росіяни трьома ФАБ-500 обстріляли Шевченківський район Харкова та передмістя. Постраждала 21 людина, серед них - троє неповнолітніх.

3-тя штурмова показала потужну роботу по ворогові на Харківщині

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