В Воздушных силах предупредили о пуске КАБов в Харьков и область.
В Харькове раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терерхов.
"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!" – написал он.
Терехов добавил, что предварительно – удар пришелся по близкому пригороду.
"Будьте осторожны и по возможности в укрытиях – враг может повторить пуски КАБов", – подытожил он.
Напомним, в ночь на 22 сентября россияне тремя ФАБ-500 обстреляли Шевченковский район Харькова и пригород. Пострадал 21 человек, среди них – трое несовершеннолетних.
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