В Воздушных силах предупредили о пуске КАБов в Харьков и область.

В Харькове раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терерхов.

"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!" – написал он.

Терехов добавил, что предварительно – удар пришелся по близкому пригороду.

"Будьте осторожны и по возможности в укрытиях – враг может повторить пуски КАБов", – подытожил он.

Напомним, в ночь на 22 сентября россияне тремя ФАБ-500 обстреляли Шевченковский район Харькова и пригород. Пострадал 21 человек, среди них – трое несовершеннолетних.

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