Росія перекидає на Харківській напрямок підкріплення - штаб-сержант "Хартії"

На Харківському напрямку російська армія здебільшого перейшла до оборони. Для підкріплення перекидає "вагнерівців" та колишніх ув'язнених.

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив штаб-сержант служби звʼязків з громадськістю 13 БрОП "Хартія" Кирило Дучко.

"Сьогодні в нашій смузі ворог перейшов до оборони, бо ми знизили потенціал підрозділів, які воюють проти нас. Ми дійсно бачимо перегруповання та підкріплення. Тобті ті підрозділи РФ, які стояли перед нами із травня, вони - небоєздатні. І їм дають підкріплення із "Вагнера" та колишніх ув'язнених. Ми бачимо перегруповання та підкріплення. Ми розуміємо усі ризики, зважуємо усі "за" та "проти" і готові дати відсіч у будь-яку хвилину", - розповів він.

Нагадаємо, у Третій штурмовій розповіли, що зараз ворог втратив на Харківщині можливості більш-менш стабільної оборони.

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