Умєров висловився про "бусифікацію" та зробив анонс

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про наявність у відомства пропозицій щодо реформ у мобілізації, аби в майбутньому не було "бусифікації" чоловіків, тобто силового призову до війська.

Про це Умєров заявив на брифінгу 18 листопада.

Очільник Міноборони анонсував, що пропозиції відомства щодо реформ мобілізації обговорюватимуться у в Кабінеті міністрів.

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"Ворог зараз планує збільшення свого особового складу. Ми тримаємо фронт, придаємо облік людяності нашій мобілізації, ввели, як ви знаєте, закон, почали працювали рекрутингові центри, почали цифровізацію, щоб мати цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір", – розповів Умєров.

За його словами, міністерство також працюватиме для українців, які перебувають за межами країни, "щоб у них теж був вибір піти у військо".

"Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення (питання "бусифікації" – ред.). Щоб вирішити це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу", – заявив міністр оборони.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в законі про мобілізацію "деякі норми треба коригувати".

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