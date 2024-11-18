Умеров высказался о "бусификации" и сделал анонс

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о наличии у ведомства предложений по реформам в мобилизации, чтобы в будущем не было "бусификации" мужчин, то есть силового призыва в армию.

Об этом Умеров заявил на брифинге 18 ноября.

Глава Минобороны анонсировал, что предложения ведомства по реформам мобилизации будут обсуждаться в Кабинете министров.

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"Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт, придаем облик человечности нашей мобилизации, ввели, как вы знаете, закон, начали работали рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор", – рассказал Умеров.

По его словам, министерство также будет работать для находящихся за пределами страны украинцев, "чтобы у них тоже был выбор пойти в армию".

"Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения (вопрос "бусификации" – ред.). Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу", – заявил министр обороны.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе о мобилизации "некоторые нормы нужно корректировать".

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