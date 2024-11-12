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У ВВК есть указание "сверху" признавать всех пригодными – нардеп

У ВВК есть указание "сверху" признавать всех пригодными – нардеп

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады Анна Скороход / Фото: УНИАН

Глава временной следственной комиссии Верховной Рады Анна Скороход заявила о негласных правилах в военно-врачебных комиссиях.

Народная депутат Анна Скороход заявила, что врачи военно-врачебных комиссий (ВВК) получили негласное указание признавать пригодными к военной службе почти всех призывников.

Об этом она сказала на конференции по отчету о деятельности временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования преступлений в военных структурах.

"Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все пригодны. А непригодные – это отдельная каста", – добавила народная депутат.

Напомним, ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко рассказал, что в Украине начали мобилизовать людей с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, а недавно мобилизовали неслышащего человека.

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