У ВВК есть указание "сверху" признавать всех пригодными – нардеп

Народная депутат Анна Скороход заявила, что врачи военно-врачебных комиссий (ВВК) получили негласное указание признавать пригодными к военной службе почти всех призывников.

Об этом она сказала на конференции по отчету о деятельности временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования преступлений в военных структурах.

"Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все пригодны. А непригодные – это отдельная каста", – добавила народная депутат.

Напомним, ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко рассказал, что в Украине начали мобилизовать людей с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, а недавно мобилизовали неслышащего человека.

Читайте также: