У ВВК есть указание "сверху" признавать всех пригодными – нардеп

Глава временной следственной комиссии Верховной Рады Анна Скороход заявила о негласных правилах в военно-врачебных комиссиях.
Народная депутат Анна Скороход заявила, что врачи военно-врачебных комиссий (ВВК) получили негласное указание признавать пригодными к военной службе почти всех призывников.
Об этом она сказала на конференции по отчету о деятельности временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования преступлений в военных структурах.
"Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все пригодны. А непригодные – это отдельная каста", – добавила народная депутат.
Напомним, ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко рассказал, что в Украине начали мобилизовать людей с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, а недавно мобилизовали неслышащего человека.
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