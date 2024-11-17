Хорватія – Португалія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У понеділок, 18 листопада, збірна Хорватії прийме команду Португалії в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Полюд" у хорватському місті Спліт. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Португалія (13 очок) достроково вийшла до 1/4 фіналу Ліги націй, гарантувавши собі перше місце у групі А1.

Хорватія (7 балів) йде на другій позиції та ризикує не потрапити до чвертьфіналу. Якщо "картаті" програють португальцям, то їхня доля залежатиме від паралельному матчу між Польщею та Шотландією, які мають у своєму активі по 4 залікові пункти.

Якщо хорвати програють, а шотландці виграють, то друге та третє місця будуть визначені за загальною різницею м'ячів, за кількістю забитих м'ячів, за кількістю перемог, за загальною кількістю перемог на виїзді (що буде на користь Шотландії). Якщо Шотландія посяде друге місце, то Хорватія зіграє у стикових матчах за право зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Дивіться також: Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Де дивитися матч Хорватія – Португалія

В Україні матч Хорватія – Португалія ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Хорватія – Португалія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну Португалії. На перемогу Кріштіану Роналду та Ко приймаються ставки з коефіцієнтом 2,44. Нічия – 3,50. Виграш хорватів – 3,25.

Читайте також:

Албанія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на вирішальний матч Ліги націй

Збірна України в Лізі націй-2024/25: розклади для "синьо-жовтих" перед останнім туром

Італія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй