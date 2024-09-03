Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Збірна України позмагається у групі В1 проти Чехії, Албанії та Грузії.

Від вересня до листопада 2024 року триватиме груповий етап Ліги націй сезону-2024/25.

У ньому візьмуть участь 54 європейські збірні. Російську команду не допустили через повномасштабну війну проти України.

Збірна України виступатиме у Дивізіоні B, де її суперниками в групі будуть команди Чехії, Албанії та Грузії.

ФОРМАТ ЛІГИ НАЦІЙ

Переможці та володарі других місць у групах Ліги А проведуть один з одним по матчу вдома та на виїзді в рамках 1/4 фіналу, після чого чотири найсильніші збірні вийдуть до фінальної стадії.

Володарі четвертих місць у Лігах А та В автоматично опустяться до Ліги В та С відповідно. Два найгірші володарі четвертих місць у Лізі С вилетять до Ліги D.

Чотири переможці груп Ліг В та С, а також два переможці груп Ліги D автоматично піднімуться до Ліги А, В та С відповідно.

Володарі третіх місць у групах Ліги А та других місць у групах Ліги В, а також третіх місць у групах Ліги В та других місць у групах Ліги С зіграють один з одним удома та на виїзді у стикових матчах за підвищення/зниження у класі.

Також передбачені стикові матчі між двома найкращими володарями четвертих місць у Лізі С та двома володарями других місць у Лізі D.

ЛІГА НАЦІЙ УЄФА-2024/25 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ

ЛІГА А

ГРУПА 1

№ Команда І В Н П М О 1 ПОЛЬЩА 2 ПОРТУГАЛІЯ 3 ШОТЛАНДІЯ 4 ХОРВАТІЯ

ГРУПА 2

№ Команда І В Н П М О 1 БЕЛЬГІЯ 2 ФРАНЦІЯ 3 ІЗРАЇЛЬ 4 ІТАЛІЯ

ГРУПА 3

№ Команда І В Н П М О 1 НІМЕЧЧИНА 2 УГОРЩИНА 3 НІДЕРЛАНДИ 4 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА

ГРУПА 4

№ Команда І В Н П М О 1 ДАНІЯ 2 ІСПАНІЯ 3 ШВЕЙЦАРІЯ 4 СЕРБІЯ

ЛІГА В

ГРУПА 1

№ Команда І В Н П М О 1 АЛБАНІЯ 2 ГРУЗІЯ 3 УКРАЇНА 4 ЧЕХІЯ

ГРУПА 2

№ Команда І В Н П М О 1 АНГЛІЯ 2 ФІНЛЯНДІЯ 3 ГРЕЦІЯ 4 ІРЛАНДІЯ

ГРУПА 3

№ Команда І В Н П М О 1 АВСТРІЯ 2 НОРВЕГІЯ 3 СЛОВЕНІЯ 4 КАЗАХСТАН

ГРУПА 4

№ Команда І В Н П М О 1 ІСЛАНДІЯ 2 ТУРЕЧЧИНА 3 УЕЛЬС 4 ЧОРНОГОРІЯ

ЛІГА С

ГРУПА 1

№ Команда І В Н П М О 1 ШВЕЦІЯ 2 ЕСТОНІЯ 3 АЗЕРБАЙДЖАН 4 СЛОВАЧЧИНА

ГРУПА 2

№ Команда І В Н П М О 1 КІПР 2 РУМУНІЯ 3 ЛИТВА 4 КОСОВО

ГРУПА 3

№ Команда І В Н П М О 1 БОЛГАРІЯ 2 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 3 ЛЮКСЕМБУРГ 4 БІЛОРУСЬ

ГРУПА 4

№ Команда І В Н П М О 1 ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ 2 ЛАТВІЯ 3 ВІРМЕНІЯ 4 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

ЛІГА D

ГРУПА 1

№ Команда І В Н П М О 1 ЛІХТЕНШТЕЙН 2 САН-МАРИНО 3 ГІБРАЛТАР

ГРУПА 2

№ Команда І В Н П М О 1 МАЛЬТА 2 МОЛДОВА 3 АНДОРРА

Календар Ліги націй-2024/25

Тур 1: 5-7 жовтня 2024 року

Тур 2: 8-10 жовтня 2024 року

Тур 3: 10-12 жовтня 2024 року

Тур 4: 13-15 жовтня 2024 року

Тур 5: 14-16 листопада 2024 року

Тур 6: 17-19 листопада 2024 року

Жеребкування стикових матчів: листопад 2024 року

Стикові матчі: 20-25 березня 2025 року

Чвертьфінали Ліги А: 20-25 березня 2025 року

Фінальний турнір: 4-8 червня 2025 року

Нагадаємо, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

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