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Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Трофей Ліги націй / Фото: Associated Press

Збірна України позмагається у групі В1 проти Чехії, Албанії та Грузії.

Від вересня до листопада 2024 року триватиме груповий етап Ліги націй сезону-2024/25.

У ньому візьмуть участь 54 європейські збірні. Російську команду не допустили через повномасштабну війну проти України.

Збірна України виступатиме у Дивізіоні B, де її суперниками в групі будуть команди Чехії, Албанії та Грузії.

ФОРМАТ ЛІГИ НАЦІЙ

Переможці та володарі других місць у групах Ліги А проведуть один з одним по матчу вдома та на виїзді в рамках 1/4 фіналу, після чого чотири найсильніші збірні вийдуть до фінальної стадії.

Володарі четвертих місць у Лігах А та В автоматично опустяться до Ліги В та С відповідно. Два найгірші володарі четвертих місць у Лізі С вилетять до Ліги D.

Чотири переможці груп Ліг В та С, а також два переможці груп Ліги D автоматично піднімуться до Ліги А, В та С відповідно.

Володарі третіх місць у групах Ліги А та других місць у групах Ліги В, а також третіх місць у групах Ліги В та других місць у групах Ліги С зіграють один з одним удома та на виїзді у стикових матчах за підвищення/зниження у класі.

Також передбачені стикові матчі між двома найкращими володарями четвертих місць у Лізі С та двома володарями других місць у Лізі D.

ЛІГА НАЦІЙ УЄФА-2024/25
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ЛІГА А

ГРУПА 1

Команда І В Н П М О
1 Польша ПОЛЬЩА            
2 Португалия ПОРТУГАЛІЯ            
3 Шотландия ШОТЛАНДІЯ            
4 Хорватия ХОРВАТІЯ            

ГРУПА 2

Команда І В Н П М О
1 Бельгия БЕЛЬГІЯ            
2 Франция ФРАНЦІЯ            
3 Израиль ІЗРАЇЛЬ            
4 Италия ІТАЛІЯ            

ГРУПА 3

Команда І В Н П М О
1 Германия НІМЕЧЧИНА            
2 Венгрия УГОРЩИНА            
3 Нидерланды НІДЕРЛАНДИ            
4 Босния и Герцеговина БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА            

ГРУПА 4

Команда І В Н П М О
1 Дания ДАНІЯ            
2 Испания ІСПАНІЯ            
3 Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ            
4 Сербия СЕРБІЯ            
ЛІГА В

ГРУПА 1

Команда І В Н П М О
1 Албания АЛБАНІЯ            
2 Грузия ГРУЗІЯ            
3 Украина УКРАЇНА            
4 Чехия ЧЕХІЯ            

ГРУПА 2

Команда І В Н П М О
1 Англия АНГЛІЯ            
2 Финляндия ФІНЛЯНДІЯ            
3 Греция ГРЕЦІЯ            
4 Ирландия ІРЛАНДІЯ            

ГРУПА 3

Команда І В Н П М О
1 Австрия АВСТРІЯ            
2 Норвегия НОРВЕГІЯ            
3 Словения СЛОВЕНІЯ            
4 Казахстан КАЗАХСТАН            

ГРУПА 4

Команда І В Н П М О
1 Исландия ІСЛАНДІЯ            
2 Турция ТУРЕЧЧИНА            
3 Уэльс УЕЛЬС            
4 Черногория ЧОРНОГОРІЯ            

 

ЛІГА С

ГРУПА 1

Команда І В Н П М О
1 Швеция ШВЕЦІЯ            
2 Эстония ЕСТОНІЯ            
3 Азербайджан АЗЕРБАЙДЖАН            
4 Словакия СЛОВАЧЧИНА            

ГРУПА 2

Команда І В Н П М О
1 Кипр КІПР            
2 Румыния РУМУНІЯ            
3 Литва ЛИТВА            
4 Косово КОСОВО            

ГРУПА 3

Команда І В Н П М О
1 Болгария БОЛГАРІЯ            
2 Северная Ирландия ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ            
3 Люксембург ЛЮКСЕМБУРГ            
4 Беларусь БІЛОРУСЬ            

ГРУПА 4

Команда І В Н П М О
1 Фарерские острова ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ            
2 Латвия ЛАТВІЯ            
3 Армения ВІРМЕНІЯ            
4 БЮРМ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ            

 

ЛІГА D

ГРУПА 1

Команда І В Н П М О
1 Лихтенштейн ЛІХТЕНШТЕЙН            
2 Сан-Марино САН-МАРИНО            
3 Гибралтар ГІБРАЛТАР            

ГРУПА 2

Команда І В Н П М О
1 Мальта МАЛЬТА            
2 Молдова МОЛДОВА            
3 Андорра АНДОРРА            

Календар Ліги націй-2024/25

Тур 1: 5-7 жовтня 2024 року

Тур 2: 8-10 жовтня 2024 року

Тур 3: 10-12 жовтня 2024 року

Тур 4: 13-15 жовтня 2024 року

Тур 5: 14-16 листопада 2024 року

Тур 6: 17-19 листопада 2024 року

Жеребкування стикових матчів: листопад 2024 року

Стикові матчі: 20-25 березня 2025 року

Чвертьфінали Ліги А: 20-25 березня 2025 року

Фінальний турнір: 4-8 червня 2025 року

Нагадаємо, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

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