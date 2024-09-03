Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Збірна України позмагається у групі В1 проти Чехії, Албанії та Грузії.
Від вересня до листопада 2024 року триватиме груповий етап Ліги націй сезону-2024/25.
У ньому візьмуть участь 54 європейські збірні. Російську команду не допустили через повномасштабну війну проти України.
Збірна України виступатиме у Дивізіоні B, де її суперниками в групі будуть команди Чехії, Албанії та Грузії.
ФОРМАТ ЛІГИ НАЦІЙ
Переможці та володарі других місць у групах Ліги А проведуть один з одним по матчу вдома та на виїзді в рамках 1/4 фіналу, після чого чотири найсильніші збірні вийдуть до фінальної стадії.
Володарі четвертих місць у Лігах А та В автоматично опустяться до Ліги В та С відповідно. Два найгірші володарі четвертих місць у Лізі С вилетять до Ліги D.
Чотири переможці груп Ліг В та С, а також два переможці груп Ліги D автоматично піднімуться до Ліги А, В та С відповідно.
Володарі третіх місць у групах Ліги А та других місць у групах Ліги В, а також третіх місць у групах Ліги В та других місць у групах Ліги С зіграють один з одним удома та на виїзді у стикових матчах за підвищення/зниження у класі.
Також передбачені стикові матчі між двома найкращими володарями четвертих місць у Лізі С та двома володарями других місць у Лізі D.
|ЛІГА НАЦІЙ УЄФА-2024/25
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ЛІГА А
ГРУПА 1
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬЩА
|2
|ПОРТУГАЛІЯ
|3
|ШОТЛАНДІЯ
|4
|ХОРВАТІЯ
ГРУПА 2
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГІЯ
|2
|ФРАНЦІЯ
|3
|ІЗРАЇЛЬ
|4
|ІТАЛІЯ
ГРУПА 3
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|НІМЕЧЧИНА
|2
|УГОРЩИНА
|3
|НІДЕРЛАНДИ
|4
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
ГРУПА 4
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ДАНІЯ
|2
|ІСПАНІЯ
|3
|ШВЕЙЦАРІЯ
|4
|СЕРБІЯ
|ЛІГА В
ГРУПА 1
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АЛБАНІЯ
|2
|ГРУЗІЯ
|3
|УКРАЇНА
|4
|ЧЕХІЯ
ГРУПА 2
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛІЯ
|2
|ФІНЛЯНДІЯ
|3
|ГРЕЦІЯ
|4
|ІРЛАНДІЯ
ГРУПА 3
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АВСТРІЯ
|2
|НОРВЕГІЯ
|3
|СЛОВЕНІЯ
|4
|КАЗАХСТАН
ГРУПА 4
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ІСЛАНДІЯ
|2
|ТУРЕЧЧИНА
|3
|УЕЛЬС
|4
|ЧОРНОГОРІЯ
|ЛІГА С
ГРУПА 1
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ШВЕЦІЯ
|2
|ЕСТОНІЯ
|3
|АЗЕРБАЙДЖАН
|4
|СЛОВАЧЧИНА
ГРУПА 2
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|КІПР
|2
|РУМУНІЯ
|3
|ЛИТВА
|4
|КОСОВО
ГРУПА 3
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БОЛГАРІЯ
|2
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|3
|ЛЮКСЕМБУРГ
|4
|БІЛОРУСЬ
ГРУПА 4
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|2
|ЛАТВІЯ
|3
|ВІРМЕНІЯ
|4
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|ЛІГА D
ГРУПА 1
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|2
|САН-МАРИНО
|3
|ГІБРАЛТАР
ГРУПА 2
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАЛЬТА
|2
|МОЛДОВА
|3
|АНДОРРА
Календар Ліги націй-2024/25
Тур 1: 5-7 жовтня 2024 року
Тур 2: 8-10 жовтня 2024 року
Тур 3: 10-12 жовтня 2024 року
Тур 4: 13-15 жовтня 2024 року
Тур 5: 14-16 листопада 2024 року
Тур 6: 17-19 листопада 2024 року
Жеребкування стикових матчів: листопад 2024 року
Стикові матчі: 20-25 березня 2025 року
Чвертьфінали Ліги А: 20-25 березня 2025 року
Фінальний турнір: 4-8 червня 2025 року
Нагадаємо, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.
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