Як виявити програми, через які гальмує комп'ютер

Якщо різко почав гальмувати ноутбук, а ви не запускали жодної програми, причина може ховатися в фоновому процесі. ТСН.ua розповідає, як виявити програми, які впливають на швидкість роботи комп'ютера, і позбутися проблеми.

Іноді комп'ютер раптом починає сильно гальмувати за виконання звичайних завдань. Інших активних програм начебто немає і незрозуміло як виправити ситуацію.

Але не поспішайте телефонувати майстру, можливо проблему можна виправити самостійно.

Перша і, як правило, найефективніша порада - перезавантажте комп'ютер. Найчастіше все відразу стане на свої місця. Чому це спрацьовує: у разі одиночного збою (наприклад, якийсь процес залишився активним після того, як ви вимкнули гру/програму), після перезавантаження активними залишаться тільки базові програми. Це звільнить пам'ять, зменшить навантаження на диск і процесор.

Чому взагалі ми згадали про перезавантаження, хоча, здавалося б, це всім відома дія з передбачуваними наслідками. Деякі нові і поки що недосвідчені користувачі, не вимикають свої ноутбуки протягом тижнів. Саме для них ця порада буде ефективною. Також важливо запам'ятати: перезавантажувати потрібно тільки через меню Windows (перезавантаження за допомогою фізичних кнопок може пошкодити вміст дисків і навіть встановлену систему).

Якщо перезавантаження не допомогло і комп'ютер все також важко "думає", спробуйте оцінити ті програми, які завантажуються при старті системи: месенджери (Viber, Telegram, Skype, Discord), ігрові клієнти (Steam, Epic, Origin, GOG), Spotify, OBS, панель виробника материнської плати, керування відеокартою, різного роду доповнення до службових програм. Всі вони розташовуються на панелі завдань (блок іконок праворуч), у тому числі при натисканні на значок "стрілка вгору". Якщо при завантаженні системи ви бачите зайві (не потрібні вам зараз) значки, то варто заборонити автозавантаження цих програм.

У цьому вам допоможе диспетчер завдань. Натискаємо правою кнопкою мишки на іконку Windows, вибираємо диспетчер завдань. Після появи вікна вибираємо пункт "Автозавантаження" та вимикаємо все те, що вам не потрібно, з одним застереженням: якщо не знаєте програму, краще її не чіпати. Як поводитися з різними невідомими вам програмами можна уточнити у майстра або в Мережі. Наприклад, ігрові клієнти, чати, панель керування материнською платою, OBS та багато іншого можна відключити без будь-яких наслідків для себе. Ви будете вмикати (і вимикати) їх за необхідності, якщо така з'явиться.

Диспетчер завдань / Фото: ТСН.ua

Після цього вимикаємо та перезавантажуємо. Якщо комп'ютер не гальмує – чудово. Якщо ні, потрібно спробувати знайти причину.

Як тільки з'явилися неприродні гальмування, знову шукаємо диспетчер завдань, але тепер дивимося не на вкладку "Автозавантаження", а на вкладку "Процеси". Якщо ваш комп'ютер гальмує саме в цей момент, то одна з колонок, швидше за все, близька до 100%. Зазвичай це ЦП, Пам'ять або Диск. Буває, що й пам'ять із диском одночасно, особливо якщо на вашому комп'ютері все ще стоїть HDD, а не SSD.

Дивимося, який застосунок так перевантажує систему, і думаємо, що з ним робити. Якщо це щось непотрібне вам зараз (під час роботи раптом почала оновлюватися Windows або антивірус розпочав сканування), можете вжити деяких заходів. Зазвичай оновлення системи ставляться на паузу, а сканування антивірусом зупиняються і переводяться на інший час.

Буває й гірше: програма некоректно завершилася і якийсь процес все ще перебуває в пам'яті і навантажує систему. Зазвичай (якщо ви впевнені в тому, що робите) такі процеси можна завершити (права кнопка миші на назві процесу, відкриється контекстне меню, натиснути "Завершити завдання"). У жодному разі не завершуйте процесів критичних чи системних процесів - це може спричинити збої системи.

Але що робити, якщо перевантаження створює потрібна вам програма? Наприклад, браузер. Часто у людей відкрито надто багато вкладок, через що пам'ять забита під зав'язку. У такому випадку відключаємо непотрібні вкладки. Якщо ж браузер навантажує не пам'ять, а ЦП – то, можливо, ви зайшли на шкідливий (піратський онлайн кінотеатр цілком може бути таким) або погано написаний сайт – тут робіть на власний розсуд.

Ну і як бонус: іноді деякі програми просто не включаються (навіть якщо довго чекати), хоча мали б. Особливо часто таке трапляється після оновлення. У таких випадках шукаємо відповідний процес у диспетчері завдань і, якщо він є, завершуємо його. Після чого перезапускаємо програму. Швидше за все вона запрацює. Ця порада застосовується тільки до тих застосунків/процесів, у яких ви не сумніваєтеся. Тобто точно знаєте, що вони не системні і не критичні.