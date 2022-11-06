Как обнаружить программы, из-за которых тормозит компьютер

Если резко начал тормозить ноутбук, а вы не запускали ни одного приложения, причина может скрываться в фоновом процессе. ТСН.ua рассказывает, как выявить программы, влияющие на скорость работы компьютера, и избавиться от проблемы.

Иногда компьютер вдруг начинает сильно тормозить при выполнении обычных задач. Других активных программ вроде бы нет и непонятно как исправить ситуацию.

Но не спешите звонить по телефону мастеру, возможно проблему можно исправить самостоятельно.

Первый и, как правило, самый эффективный совет – перезагрузите компьютер. Чаще всего сразу станет на свои места. Почему это срабатывает: в случае одиночного сбоя (например, какой-то процесс остался активным после отключения игры/программы), после перезагрузки активными останутся только базовые программы. Это освободит память, уменьшит нагрузку на диск и процессор.

Почему вообще мы упомянули о перезагрузке, хотя, казалось бы, это всем известное действие с предполагаемыми последствиями. Некоторые новые и пока неопытные пользователи не выключают свои ноутбуки в течение недель. Именно для них этот совет будет эффективным. Также важно запомнить: перезагружать нужно только через меню Windows (перезагрузка с помощью кнопок может повредить содержимое дисков и даже установленную систему).

Если перезагрузка не помогла и компьютер все тоже тяжело "думает", попробуйте оценить те программы, которые загружаются при старте системы: мессенджеры (Viber, Telegram, Skype, Discord), игровые клиенты (Steam, Epic, Origin, GOG), Spotify, OBS, панель производителя материнской платы, управление видеокартой, разного рода дополнения к служебным программам. Все они размещаются на панели задач (блок иконок справа), в том числе при нажатии на значок "стрелка вверх". Если при загрузке системы вы видите лишние (не нужные вам сейчас) значки, то следует запретить автозагрузку этих программ.

В этом вам поможет диспетчер задач. Нажимаем правой кнопкой мышки на иконку Windows, выбираем диспетчер задач. После появления окна выбираем пункт "Автозагрузка" и выключаем все то, что вам не нужно с одной оговоркой: если не знаете программу, лучше ее не трогать. Как обращаться с разными неизвестными вам программами можно уточнить у мастера или в Сети. К примеру, игровые клиенты, чаты, панель управления материнской платой, OBS и многое другое можно отключить без каких-либо последствий для себя. Вы будете включать (и выключать) их при необходимости, если таковая появится.

Диспетчер задач / Фото: ТСН.ua

После этого выключаем и перезагружаем. Если компьютер не тормозит – отлично. Если нет, нужно попытаться найти причину.

Как только появились неестественные торможения, снова ищем диспетчер задач, но теперь смотрим не на вкладку "Автозагрузка", а на вкладку "Процессы". Если ваш компьютер тормозит именно в этот момент, то одна из колонок, скорее всего, близка к 100%. Обычно это ЦП, Память или Диск. Бывает, что память с диском одновременно, особенно если на вашем компьютере все еще стоит HDD, а не SSD.

Смотрим, какое приложение так перегружает систему, и думаем, что с ним делать. Если это что-то ненужное вам сейчас (во время работы вдруг начала обновляться Windows или антивирус приступил к сканированию), можете принять некоторые меры. Обычно обновление системы ставится на паузу, а сканирование антивирусом останавливается и переводится на другое время.

Бывает и похуже: программа некорректно завершилась и какой-то процесс все еще находится в памяти и нагружает систему. Обычно (если вы уверены в том, что делаете), такие процессы можно завершить (правая кнопка мыши на названии процесса, откроется контекстное меню, нажать "Завершить задание"). Ни в коем случае не завершайте процессы критических или системных процессов — это может привести к сбоям системы.

Но что делать, если перегруз создает нужная вам программа? К примеру, браузер. Часто у людей открыто много вкладок, из-за чего память забита под завязку. В этом случае отключаем ненужные вкладки. Если же браузер нагружает не память, а ЦП – может быть, вы зашли на вредоносный (пиратский онлайн кинотеатр вполне может быть таким) или плохо написанный сайт – здесь делайте по своему усмотрению.

Ну и как бонус : иногда некоторые программы просто не включаются (даже если долго ждать), хотя должны. Особенно часто такое происходит после обновления. В таких случаях ищем подходящий процесс в диспетчере задач и, если он есть, завершаем его. После чего перезапускаем программу. Скорее всего, она заработает. Этот совет применим только к приложениям/процессам, в которых вы не сомневаетесь. То есть точно знаете, что они не системны и не критичны.