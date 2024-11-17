Ліга націй-2024/25: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Переможці та володарі других місць у групах Дивізіону А змагатимуться за путівки до фінальної стадії турніру.

Від вересня до листопада 2024 року триває груповий етап Ліги націй сезону-2024/25.

У ньому беруть участь 54 європейські збірні. Російську команду не допустили до участі в турнірі через повномасштабну загарбницьку війну проти України.

Згідно з новим форматом Ліги націй, переможці та володарі других місць у групах елітного Дивізіону А виходять до 1/4 фіналу, де проведуть стикові матчі вдома та на виїзді для визначення чотирьох збірних, які позмагаються за трофей у фінальній стадії.

Станом на зараз уже відомі імена шести з восьми чвертьфіналістів турніру. Це Португалія, Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Іспанія.

Ще два учасники 1/4 фіналу визначаться за підсумками матчів останнього туру, які відбудуться 17-19 листопада.

Турнірна таблиця у групах Дивізіону А Ліги націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

Зазначимо, що збірна України проводить нинішній розіграш Ліги націй у Дивізіоні B. Суперниками підопічних Сергія Реброва у групі є команди Чехії, Албанії та Грузії.

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у групі B1. Лідирує Чехія (8 балів). На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають по 7 залікових пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

"Синьо-жовті" вже втратили шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А, але продовжують боротися за другу позицію та потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі.

Для цього Україні в заключному турі необхідно перемагати Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка ж від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 19 листопада, та розпочнуться о 21:45 за київським часом.

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