"Не хочу брати відповідальність": Шольц про передавання Україні ракет Taurus

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що постачання німецьких ракет Taurus Україні є відповідальністю, яку він не хоче брати на себе

Про це він заявив під час брифінгу на саміті G20, передає "Суспільне".

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"Про це також треба говорити, якщо ви берете на себе відповідальність за контроль над цілями. Але це те, за що я не можу і не хочу нести відповідальність. І одночасно, ми також маємо чітке уявлення про те, що потужне озброєння, яке ми доставили туди, артилерія, яка має велику дальність стрільби, ракетні установки, не можуть бути використані для ударів вглиб Росії", – сказав Шольц.

Він нагадав, що як вийняток у постачанні озброєнь для ударів по території РФ Берлін зробив "для оборони Харкова". Очевидно, йдеться про наступ РФ на Харківщині, який почався у травні цього року.

"Ми зробили виняток для оборони Харкова. Це було правильно, тому що атаки почалися, так би мовити, одразу за кордоном. І це було настільки близько до міста, що необхідно було зробити це можливим, щоб мати можливість захищатися там. Але це не змінює базових принципів, які є важливими для мене і які я не просто сформулював, а якими я керуюсь у своїх діях", – додав Шольц.

Водночас, канцлер Німеччини заявив, що війна в Україні стосується не лише українців, але й усієї Європи, включно з громадянами Німеччини.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. У Кремлі повідомили подробиці телефонної розмови між Шольцом і Путіним.

У виданні Le Monde зауважили, що Путін сприйняв дзвінок Шольца як ознаку слабкості, а не сили.

Своєю чергою президент Зеленський назвав розмову Шольца з Путіним “скринькою Пандори”.

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