"Не хочу брати відповідальність": Шольц про передавання Україні ракет Taurus

Позиція Шольца незмінна – Україна не може бити німецькою зброєю вглиб території РФ.
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що постачання німецьких ракет Taurus Україні є відповідальністю, яку він не хоче брати на себе
Про це він заявив під час брифінгу на саміті G20, передає "Суспільне".
"Про це також треба говорити, якщо ви берете на себе відповідальність за контроль над цілями. Але це те, за що я не можу і не хочу нести відповідальність. І одночасно, ми також маємо чітке уявлення про те, що потужне озброєння, яке ми доставили туди, артилерія, яка має велику дальність стрільби, ракетні установки, не можуть бути використані для ударів вглиб Росії", – сказав Шольц.
Він нагадав, що як вийняток у постачанні озброєнь для ударів по території РФ Берлін зробив "для оборони Харкова". Очевидно, йдеться про наступ РФ на Харківщині, який почався у травні цього року.
"Ми зробили виняток для оборони Харкова. Це було правильно, тому що атаки почалися, так би мовити, одразу за кордоном. І це було настільки близько до міста, що необхідно було зробити це можливим, щоб мати можливість захищатися там. Але це не змінює базових принципів, які є важливими для мене і які я не просто сформулював, а якими я керуюсь у своїх діях", – додав Шольц.
Водночас, канцлер Німеччини заявив, що війна в Україні стосується не лише українців, але й усієї Європи, включно з громадянами Німеччини.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. У Кремлі повідомили подробиці телефонної розмови між Шольцом і Путіним.
У виданні Le Monde зауважили, що Путін сприйняв дзвінок Шольца як ознаку слабкості, а не сили.
Своєю чергою президент Зеленський назвав розмову Шольца з Путіним “скринькою Пандори”.
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