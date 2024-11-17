Шольц радився з Зеленським щодо дзвінка Путіну — Кулеба

Канцлер Німеччини Олаф Шольц радився з президентом України Володимиром Зеленським щодо дзвінка до російського диктатора Путіна кілька місяців тому, але тоді український лідер виступив проти такої ідеї.

Про це заявив колишній голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Кілька місяців тому канцлер Шольц запитав президента Зеленського, чи буде доречним дзвінок Путіну. Зеленський виступив проти цієї ідеї, і Шольц утримався", - повідомив Кулеба.

Він заявив, що Шольц вирішив зателефонувати російському диктатору після обрання Дональда Трампа на посаду президента США, на що Зеленський розкритикував німецького канцлера, але зробив це мʼяко.

Кулеба заявив, що цим дзвінком Шольц покращив свої позиції серед німецьких виборців, які симпатизують російському режиму. В свою чергу Путін "вирвався" з європейської ізоляції, тому йому теж був вигідний цей дзвінок.

"Довіра між Зеленським і Шольцем була напруженою. Не забувайте, що Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США. Репутація Німеччини серед українців, яку вона з таким трудом здобула, зазнала значного удару", - підсумував ексміністр.

Кулеба додав, що Путін таки зміг продемонструвати світові, що його стратегія працює.

"Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін сприйняв дзвінок Шольца як ознаку слабкості, а не сили.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський назвав розмову Шольца з Путіним "скринькою Пандори".

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