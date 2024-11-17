Дзвінок Шольца до Путіна: чому розмова була вигідна обом лідерам — Zeit

Президент РФ Володимир Путін свою розмову з Шольцем може використовувати як доказ своєї готовності до переговорів.

Телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським президентом Володимиром Путіним, в якій йшлося про війну в Україні, була вигідною лідерам обох країн.

Про це повідомляє німецьке видання Zeit.

Видання зазначає, що в контексті наступних дострокових парламентських виборів у Німеччині, Шольц може розпочати передвиборчу кампанію Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) як дбайливий "канцлер миру".

Також читайте Коли відбудеться розмова Трампа з Путіним: що кажуть у Кремлі

Також він подає цим сигнал своєму опонентові Фрідріху Мерцу: мовляв, у той час, коли Мерц планує постачати Україні ракети "Таурус", Шольц спонукає Путіна до завпршення війни дипломатичним шляхом.

Президент РФ Володимир Путін свою розмову з Шольцем може використовувати як доказ своєї готовності до переговорів.

Це також може спонукати інших європейських політиків телефонувати до господаря Кремля. Також очікуються переговори Путіна із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Таким чином Путін позбувається міжнародної ізоляції і може домагатися припинення вогню на своїх умовах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським президентом Володимиром Путіним може відкрити “скриньку Пандори” багатослівних переговорів, які нічим не завершаться.

Скандал! Про що Шольц розмовляв із Путіним

Читайте також: