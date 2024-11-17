Звонок Шольца Путину: почему разговор был выгоден обоим лидерам — Zeit

Президент РФ Владимир Путин свой разговор с Шольцем может использовать в качестве доказательства своей готовности к переговорам.

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным, в котором говорилось о войне в Украине, был выгоден лидерам обеих стран.

Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Издание отмечает, что в контексте следующих досрочных парламентских выборов в Германии Шольц может начать предвыборную кампанию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) как рачительный "канцлер мира".

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Также он подает этим сигнал своему оппоненту Фридриху Мерцу: мол, в то время, когда Мерц планирует поставлять Украине ракеты "Таурус", Шольц побуждает Путина к завершению войны дипломатическим путем.

Президент РФ Владимир Путин свой разговор с Шольцем может использовать в качестве доказательства своей готовности к переговорам.

Это также может побуждать других европейских политиков звонить по телефону хозяину Кремля. Также ожидаются переговоры Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Таким образом, Путин избавляется от международной изоляции и может добиваться прекращения огня на своих условиях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным может открыть "ящик Пандоры" многословных переговоров, которые ничем не завершатся.

Скандал! О чем Шольц разговаривал с Путиным

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