Зеленский пытался отговорить Шольца от звонка Путину - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытался отговорить канцлера Германии Олафа Шольца от телефонного разговора с Путиным, предупреждая, что это уменьшит изоляцию российского лидера и продолжит войну.

Об этом пишет Reuters после разговора Шольца с Путтиным, который произошел 15 ноября.

Источник Reuters в Киеве сообщил, что Шольц, близкий союзник Украины во время войны с Россией, заранее сообщил Зеленскому о своих планах поговорить с российским лидером.

"Канцлер сказал нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это лишь поможет Путину, снизив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва", — сказал источник.

"Разговор с ним позволит Путину изменить обстановку и продолжить войну. Это не принесет мира, потому что Путин будет просто повторять ложь, которую он говорил годами, создавая впечатление, что он больше не изолирован", — сказал источник.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт.

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