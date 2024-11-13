Шольц о Taurus для Украины: помощь будет, но без "эскалации"

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил неизменность своей позиции по дальнобойному оружию для Украины.

Германия должна помочь Украине всем необходимым в ее обороне от российских оккупантов. Но в то же время нельзя допустить "эскалации".

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге.

"Неизменной остается необходимость того, чтобы мы все сделали, чтобы помочь Украине. Но в то же время неизменной остается необходимость сделать все, чтобы эта война не эскалировала в дальнейшем, а мы не стали стороной войны", — заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что его позиция по передаче Украине дальнобойных ракет остается неизменной. Таким образом, Германия "не понесет ответственности за эскалацию" в войне России против Украины.

"Я против того, чтобы оружие, которое мы поставляем, било вглубь российской территории. И я не изменю своей позиции по поставкам крылатых ракет из Германии", — добавил Шольц.

Он также уточнил, что поддерживает помощь Украине в войне с российскими оккупантами, но "не за счет пенсий и медицинского обслуживания".

Напомним, правительственная коалиция в Германии распалась после увольнения министра финансов Кристиана Линднера, обвинившего канцлера Олафа Шольца в блокировании военной поддержки Украины.

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