Шольц в разговоре с Путиным повторил позицию Польши — Туск

Польский премьер-министр отметил два главных момента из разговора Шольца и Путина.

Немецкий канцлер Олаф Шольц, который в пятницу, 15 ноября, общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, позвонил также премьер-министру Польши Дональду Туску и сообщил ему о содержании этого разговора.

Об этом польский премьер сообщил в своем сообщении в сети Х (бывший Twitter).

"Мне только позвонил канцлер Шольц, который рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным", — написал он.

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Дональд Туск отметил два главных момента, в том числе то, что немецкий канцлер повторил позицию Польши по переговорам с Россией.

"Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины", — подчеркнул польский премьер.

Напомним, ранее в Кремле сообщили подробности телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина, в котором говорилось о войне в Украине.

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