Женщина, шокировавшая, что вышла замуж за отчима, рассказала трагическую правду об отношениях с любимым

Женщина, утверждавшая, что вышла замуж за своего отчима, хвастаясь, что это было "лучшее решение, которое она когда-либо принимала", поделилась реальной историей того, как они с мужем сошлись.

Пользователь TikTok Кристи из Флориды вызвала большой ажиотаж в Интернете после того, как видео с ее свадьбы в Вегасе в прошлом году стало вирусным в Сети.

Короткий клип показывал, как пара обнимается в часовне после того, как произнесла свои слова "Да", но подпись к видео вызвала проблему. Кадры, на которых мама троих детей обнимает своего нового мужа ногами и целуется с ним, сопровождались текстом на экране, свидетельствующим: "Выйти замуж за отчима было лучшим решением в моей жизни". Кроме того, Кристи добавила несколько хештегов, таких как "#marryyourmomsex", "#agegap" и "#itworthit".

Пользователи социальных сетей, по-видимому, были ошеломлены ее сообщением, что побудило людей заполнить раздел комментариев под видео, которое собрало 25,5 миллиона просмотров, своими мыслями: "Прошу прощения, что?", "Некоторые вещи лучше не говорить. Это одна из таких вещей ", "В мире 7 миллиардов человек. Почему?", "Подождите... она проскользнула туда и похитила мужа своей мамы?".

Конечно, людям было очень интересно, как Кристи пошла под венец с мужчиной, с которым ее мать, очевидно, встречалась раньше. В прошлом году она опубликовала видео, в котором ответила на некоторые из самых распространенных вопросов, удвоив свои комментарии об отчиме-муже.

"Давайте проясним некоторые вещи, — сказала Кристи. Была ли я несовершеннолетней, когда встретила его? Нет. Воспитывал ли меня отчим? Нет. Мы с мамой до сих пор общаемся? Да. Были ли у него дети от моей мамы? Нет".

Кристи с мужем / Фото: TikTok/@christywho_

Ответив на все эти острые вопросы, автор контента снова получила негативную реакцию от тех, кто не одобрял ее женитьбу с мужчиной, который, как она утверждала, был ее отчимом. Казалось, она наслаждалась раздражением Интернет-пользователей в течение нескольких недель, но потом Кристи наконец-то рассказала о происхождении своих отношений в другом видео в TikTok, предупредив, что это "не так интересно, как другая история".

Мама рассказала, что на самом деле ее с мужем свела трагедия после смерти ее старшего брата Шона Кристофера Гарриса. Кристи объяснила, что они с братом "делали все вместе" и были неразлучны, пока он не попал в смертельную аварию и не умер. После его смерти она начала сближаться с лучшим другом Шона и наконец стала встречаться с ним, хотя "никто не думал, что это будет длиться долго".

В видео Кристи рассказывает: "Вскоре после этого мы забеременели нашей первой общей дочерью, Кали Шайн... названной в честь моего брата. Потом появился наш первый сын Кэш Кристофер, которого тоже назвали в его честь".

Мама рассказала, что они с партнером решили жениться в Лас-Вегасе, чтобы потом сыграть большую свадьбу "позже". Кристи объяснила, что узнала, что беременна второй дочерью, Крю Рейн, на следующий день после свадьбы.

Кристи с мужем и ребенком / Фото: скриншот с видео

"Теперь вы все можете оставить моих детей и брата в покое", – подписала она клип.

Американка рассказала New York Post, что своим первым видео она хотела только посмеяться со своим мужем и высмеять их 16-летнюю разницу в возрасте.

"Я также хотела доказать, что в наше время все огорчаются и верят всему, что видят в Интернете, — добавила Кристи. Они злились, когда я "вышла замуж за своего отчима", и они злились, когда я опубликовала свою настоящую историю и призналась, что на самом деле это был не мой отчим. Интернет питается драмой. Сколько угроз смерти я получила, сколько пожеланий, чтобы мои дети родились без рук и ног, и они радовались тому, что мой брат умер, и они хотели вызвать службу защиты детей на меня. Это было абсолютное безумие".

Напомним, мужчина проехал на велосипеде 4400 км за 100 дней, чтобы помириться с женой. Женщина уговаривала его отказаться от поездки, не рисковать жизнью, но он хотел продемонстрировать свою преданность.

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