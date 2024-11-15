Розмова Шольца з Путіним: що сказав президент Росії

Господар Кремля наполягає на збереженні контролю РФ за окупованими українськими територіями та відмові України від вступу до НАТО.

У Кремлі повідомили подробиці телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та російського президента Володимира Путіна, в якій ішлося про війну в Україні.

Про це повідомляють пропагандисти агентства ТАСС.

У повідомленні наголосили, що розмова відбулася з ініціативи німецької сторони.

Також читайте Зеленський намагався відмовити Шольца від дзвінка Путіну — Reuters

Президент Росії заявив, що можливі “домовленості щодо України” мають базуватися на “нових територіальних реаліях” та повинні “усунути першопричини конфлікту”. Таким чином господар Кремля наполягає на збереженні контролю РФ за окупованими українськими територіями та відмові України від вступу до НАТО.

При цьому президент РФ у розмові з Шольцем “констатував безпрецедентну деградацію російсько-німецьких відносин”.

Путін стверджує, що війна в Україні стала “прямим результатом агресивної політики НАТО”.

Господар Кремля цинічно заявив про “зусилля РФ щодо деескалації та пошуку мирних розв'язок кризи в Україні”.

Також Путін запевнив Шольца, що Москва відкрита до відновлення переговорів щодо України, звинувативши Київ у тому, що вони були перервані.

Наприкінці розмови Путін і Шольц домовилися, що їхні помічники перебуватимуть на зв'язку.

Нагадаємо, в уряді Німеччини повідомили, що під час розмови канцлер Шольц "засудив загарбницьку війну Росії проти України та закликав президента Путіна припинити її та вивести війська".

Шольц вирішив зателефонувати Путіну

Читайте також: