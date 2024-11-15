Росія має намір вдарити по українській інфраструктурі: експерт розповів коли

Він пояснив, які методи росіяни можуть застосувати.

Репетиції обстрілів потрібні росіянам, оскільки цього року мають намір завдати удару по нашій інфраструктурі.

Про це заявив авіаційний експерт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, такі репетиції допомагають росіянам відпрацьовувати тактичні прийоми, які мають на меті прорив української ППО. Один із методів — використання перешкод для забиття радарів, що можливо лише в прифронтових містах.

"Інший варіант — перевищити канальність ППО, коли налітає більше засобів ураження, аніж здатна відбити ППО — схоже, саме цей метод росіяни практикують", - додав Романенко.

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